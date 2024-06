Los últimos mamuts lanudos sobrevieron milenios pese a la endogamia

La última población de mamuts lanudos quedó aislada hace 10.000 años en la isla Wrangel, frente a la costa de Siberia, cuando el nivel del mar subió y separó la isla montañosa del continente. Un nuevo análisis genómico revela que los mamuts aislados, que vivieron en la isla durante los siguientes 6.000 años, se originaron a partir de un máximo de 8 individuos, pero crecieron hasta 200-300 individuos en 20 generaciones. Los investigadores informan en la revista 'Cell' que los genomas de los mamuts de la isla Wrangel mostraban signos de endogamia y baja diversidad genética, pero no hasta el punto de poder explicar su extinción final (y misteriosa). "Ahora podemos rechazar con confianza la idea de que la población era simplemente demasiado pequeña y que estaban condenadas a extinguirse por razones genéticas", dice el autor principal Love Dalén, genetista evolutivo del Centro de Paleogenética, una colaboración conjunta entre el Museo Sueco de Historia Natural y la Universidad de Estocolmo. "Esto significa que probablemente fue sólo un evento aleatorio lo que los mató, y si ese evento aleatorio no hubiera sucedido, todavía tendríamos mamuts hoy". Además de arrojar luz sobre la dinámica de la población de mamuts lanudos, este análisis de los mamuts de la isla Wrangel podría ayudar a informar las estrategias de conservación para los animales actualmente en peligro de extinción. "Los mamuts son un sistema excelente para comprender la actual crisis de biodiversidad y lo que sucede desde un punto de vista genético cuando una especie atraviesa un cuello de botella en su población, porque reflejan el destino de muchas poblaciones actuales", comenta la primera autora Marianne Dehasque del Centro de Paleogenética. Para comprender las consecuencias genómicas del cuello de botella de la isla Wrangel en la población de mamuts, el equipo analizó los genomas de 21 mamuts lanudos: 14 de la isla Wrangel y 7 de la población continental anterior al cuello de botella. En total, las muestras abarcaron los últimos 50.000 años de existencia del mamut lanudo, lo que proporciona una ventana a cómo la diversidad genética del mamut cambió a través del tiempo. En comparación con sus ancestros continentales, los genomas de mamut de la isla Wrangel mostraron signos de endogamia y baja diversidad genética. Además de la baja diversidad genética general, mostraron una diversidad reducida en el complejo principal de histocompatibilidad, un grupo de genes que se sabe que desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmune de los vertebrados. Los investigadores demostraron que la diversidad genética de la población continuó disminuyendo a lo largo de los 6.000 años que los mamuts habitaron la isla de Wrangel, aunque a un ritmo muy lento, lo que sugiere que el tamaño de la población se mantuvo estable hasta el final. Y aunque la población de mamuts de la isla acumuló gradualmente mutaciones moderadamente dañinas a lo largo de sus 6.000 años de existencia, los investigadores demostraron que la población estaba eliminando lentamente las mutaciones más dañinas. "Si un individuo tiene una mutación extremadamente dañina, básicamente no es viable, por lo que esas mutaciones desaparecieron gradualmente de la población con el tiempo, pero por otro lado, vemos que los mamuts acumularon mutaciones levemente dañinas casi hasta que se extinguieron", apunta Dehasque. "Es importante que los programas de conservación actuales tengan en cuenta que no basta con que la población vuelva a alcanzar un tamaño decente; También hay que monitorearlo activa y genéticamente porque estos efectos genómicos pueden durar más de 6.000 años". Aunque los genomas de mamut analizados en este estudio abarcan un largo período de tiempo, no incluyen los últimos 300 años de existencia de la especie. Sin embargo, los investigadores han desenterrado fósiles del último período del mamut y planean realizar una secuenciación genómica en el futuro. "Lo que ocurrió al final sigue siendo un misterio: no sabemos por qué se extinguieron después de haber estado más o menos bien durante 6.000 años, pero creemos que fue algo repentino", recalca Dalén. "Yo diría que todavía hay esperanzas de descubrir por qué se extinguieron, pero no hay promesas".

Compartir nota: Guardar Nuevo