La madre de Yulen Pereira, Arelys Ramos, manda un mensaje a Anabel Pantoja por su embarazo

Nueva reacción al embarazo de Anabel Pantoja, eclipsado en los últimos días por la futura maternidad de Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia tras apenas 5 meses de relación. En esta ocasión es la madre de Yulen Pereira la que -dardo incluido- ha felicitado a la sobrina de Isabel Pantoja, desmarcándose de su hijo, que ha reconocido que se siente "incómodo" cuando le preguntan por este tema, ya que como ha confesado cree que su ex comenzó su relación con el padre de su bebé -el cordobés David Rodríguez- cuando todavía eran pareja. "Es lo que ella quería y buscaba. Que quería ser madre, pues lo ha conseguido, pues desearle de mi parte muchísimas felicidades y que tenga un embarazo estupendo, es lo único que le puedo decir" ha expresado la madre del esgrimista, insinuando que la influencer quería quedarse embarazada a toda costa. Como confiesa, le guarda "cariño" a Anabel porque "compartió con mi familia, con mi hijo. No pudo ser, pues ya está". "Evidentemente le guardas cariño, pero muchísimooooo, vamos a ser realistas" reconoce, confirmando que desde que rompió con Yulen no tiene contacto con ella. Arelys también se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido Isabel Pantoja por afirmar que tratará al hijo de Anabel como si fuese su nieto cuando con los hijos de Kiko Rivera e Isa Pantoja no tiene ningún tipo de relación. Y a pesar de que no tiene ni idea, cree que siendo su familia la artista puede tratar a ese bebé "como considere". "Es un niño que viene a la familia y hay que quererlo" sentencia.

