Isabel Preysler, deslumbrante, protagoniza la fiesta organizada por la Embajada de Filipinas

Siempre perfecta en cada una de sus apariciones públicas, Isabel Preysler se ha convertido en la gran protagonista de la exclusiva fiesta organizada por la embajada de Filipinas en el Hotel Intercontinental de Madrid con motivo del 'Día de la amistad Hispano Filipina'. Con la cercanía que le caracteriza, y deslumbrando con el look escogido para una ocasión tan especial en la que presumió orgullosa de sus raíces filipinas, la 'reina de corazones' intercambió conversación y risas con muchos de los asistentes a la cita con los que no dudó en fotografiarse para inmortalizar el momento. Demostrando la buena relación que mantiene con el embajador de Filipinas en nuestro país, Philippe Lhuillier, la ex de Mario Vargas Llosa compartió un rato de charla y confidencias con él en un perfecto inglés y en un ambiente de lo más relajado en el que se mostró especialmente cómoda. Durante la noche, los asistentes pudieron disfrutar de un bonito desfile en el que las modelos lucieron unos diseños de inspiración filipina. Sencillamente perfecta, Isabel deslumbró con un elegantísimo traje sastre con blazer de hombreras estructuras en color vainilla que combinó a la perfección con blusa blanca abierta y bolso de piel y rafia tipo cesta de asa corta en color tostado, además de salones a juego en el mismo amarillo lívido que el dos piezas. Durante la noche, la madre de Tamara Falcó se mostró encantadora y se fotografió con muchos de los asistentes, entre los que se encontraba el actor Pedro Ruiz, al que saludó cariñosamente con la mejor de sus sonrisas. Tras varias horas en el interior, Isabel fue una de las primeras en abandonar la fiesta siendo el propio Embajador el encargado de acompañarla hasta la puerta de salida. Cuando le preguntaban por la celebración, orgullosa presumía de sus raíces filipinas, que nunca ha olvidado a pesar de que ha vivido gran parte de su vida en España.

