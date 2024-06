Fernando Batista, tras avanzar a cuartos: "¿La clave? Nunca bajar los brazos"

Los Ángeles (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, señaló este miércoles que las claves de la clasificación para cuartos de la Copa América de Estados Unidos han sido el "orden", "el sacrificio" y el "nunca bajar los brazos".

"Es lindo ganar (...) En el primer tiempo no tuvimos la pelota, pero nunca renunciamos a correr", afirmó Batista en la rueda de prensa tras la victoria sobre el Tri por 1-0, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El técnico también llenó de elogios a su portero, Rafael Romo, al que felicitó por su brillante actuación, que incluyó detenerle un penalti a Orbelín Pineda a cinco minutos del final y obrar varios milagros que permitieron a Venezuela sumar los tres puntos.

"Los arqueros están para atajar, y él ataja", dijo Batista al ser cuestionado por la gran cantidad de oportunidad que tuvieron los mexicanos.

En este sentido, destacó el "gran nivel" del arquero de Universidad Católica de Ecuador, algo que no le sorprende "viendo como entrena en el día a día y como trabaja".

"Ha tenido momentos buenos, en otros le ha tocado esperar. Hoy le toca ser el titular y lo está haciendo muy bien (...) Me alegro mucho por el momento que está teniendo Rafa", concluyó.

Sobre puntos a mejorar en el futuro, Batista citó intentar "tener un poco más de juego" y "no perder tan rápido la pelota" para evitar sobresaltos atrás.

Con vistas al último partido contra Jamaica, ya eliminada de la Copa América, el seleccionador llamó a no relajarse.

"Tenemos que jugar todos los partidos como una final. No podemos relajarnos nada e iremos a jugar contra Jamaica como si fuera otra final. Saben que me gusta jugar al 100 %. No nos vamos relajar para nada", reiteró. EFE

