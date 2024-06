Fernando Alonso: "Será una carrera parecida a Barcelona, nos tocará sufrir"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) recordó que no espera un cambio milagroso para el Gran Premio de Austria después de "sufrir" la pasada semana en Barcelona, aunque espera que el formato al sprint traiga alguna opción más en el Red Bull Ring. "Va a ser difícil. Sabemos dónde estamos, que vamos a tener dificultades, las hemos tenido en Barcelona y sólo han pasado cinco días desde el domingo pasado y va a ser una carrera parecida, donde nos toque sufrir un poco", afirmó en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press. El doble campeón del mundo viene avisando de que no son circuitos favorables al Aston Martin ni el pasado Gran Premio de España, ni ahora Austria, ni el siguiente en Silverstone. "Pero ojalá podamos encontrar un poco más de ritmo. Es un formato al sprint, que siempre hay algunos que lo tienen todo a punto en la FP1 y otros que les cuesta un poco más, ojalá seamos unos de esos que empezamos el fin de semana con buen pie y podamos acabarlo también con más puntos", dijo. Por otro lado, Alonso se refirió a los cambios en el trazado austriaco para detectar los límites de pista. "Seguramente funcione, porque si pones el coche allí, se va a dañar algo del suelo y, por supuesto, se cancela la vuelta", afirmó. "El año pasado nosotros no tuvimos problemas porque mantuvimos el coche en la pista, así que, esperemos no tocar la grava en todo el fin de semana, pero para los que utilizaban toda la pista tendrán que controlarse un poco más", añadió. Además, el piloto asturiano fue preguntado por la renovación de su compañero Lance Stroll, hecha oficial este mismo jueves. "Estoy contento. Es una buena noticia para el equipo. Lance tiene muchísima experiencia, aparte de unos años en Williams, estuvo toda su carrera deportiva en Aston y creo que ese conocimiento de cómo es el equipo por dentro es muy útil para mí también", afirmó. "Tener un piloto al lado que sepa de arriba abajo todo lo que es Aston Martin. Me he llevado siempre muy bien este año y medio con él, así que son buenas noticias para mí también", terminó.

