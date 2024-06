Feijóo: "El PP está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas antes de que finalice 2024"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que, aunque "no se atreve a decir" si Pedro Sánchez convocará generales en octubre o no, su partido está "bajarando la posibilidad de unas elecciones anticipadas" antes de que finalice este año. Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado expresamente si ve deseable y probable que haya elecciones generales en octubre, coincidiendo con una posible repetición de las elecciones catalanas. El jefe de la oposición ha señalado que, si le preguntan si es posible un adelanto de las generales al 13 de octubre, él cree que es "posible". "Yo no lo descarto. Lo que le interesa es Sánchez", ha indicado, para añadir que él lleva "diciendo lo mismo desde el primer día que habló en el Congreso". ESTÁ "VAMPIRIZANDO" A SUS SOCIOS Y ESTOS SE HAN "DADO CUENTA" Feijóo ha indicado que es "muy difícil saber interpretar a un partido asambleario como ERC" y que, por lo tanto, no saben lo que hará en Cataluña. "No sé quién manda allí, probablemente nadie, con lo cual no se puede pactar con un partido en el que nadie sabe qué es lo que quiere y quién manda", ha apostillado. Además, ha señalado que no saben "qué es lo que quiere hacer" el expresidente catalán Carles Puigdemont, al tiempo que ha recordado que Pedro Sánchez no tiene mayoría parlamentaria en el Congreso ni mayoría para aprobar los Presupuestos. Además, ha indicado que los socios de Sánchez se han dado cuenta de que les "está vampirizando a todos ellos". "Ha acabado con Podemos, está acabando con Sumar, lo está destruyendo, y también está absorbiendo votos de ERC en Cataluña. Por tanto, cuanto más te arrimes a Sánchez, peor te va a ir", ha indicado. CREE QUE SÁNCHEZ PROLONGARÁ "LA AGONÍA" SI LE INTERESA Tras señalar que no llevan ni un año de legislatura porque la investidura de Sánchez fue en noviembre, ha indicado que lo que "está claro es que España no tiene Gobierno". "¿Va a prolongar la agonía del señor Sánchez? Si le interesa, sí. Y si no le interesa, pues convocará elecciones", ha indicado. En este punto, Feijóo ha dicho que desconoce si Sánchez al final las convocará y, de hecho, él no se "atreve a decir si va a haber elecciones en octubre o no". "Lo que sí le digo es que el Partido Popular está barajando la posibilidad de unas elecciones anticipadas en el año 2024, antes de que finalice el año". AFEA A ILLA QUE NO SE PRESENTARA AYER A LA INVESTIDURA Ante la situación en Cataluña, el presidente del PP PP ha afirmado que "lo que está claro" es que el líder del PSC, Salvador Illa, les "ha engañado". "Nos dijo que venía para acabar con el procés y resulta que lo que quiere es hacer un Gobierno con ERC, es decir, con el procés", ha indicado. Además, ha echado en cara a Illa que este miércoles no se presentara a su investidura. "Oiga, ¿usted puede engañar tanto en tan poco tiempo?", ha dicho, para recordar que en la noche electoral catalana dijeron que se había "acabado el independentismo" al contar con "los votos de Vox y del PP" en esa suma de escaños. "Y ahora resulta que no se presenta a su investidura y que su propuesta de Gobierno es con el procés, es decir, con ERC", ha afirmado, criticando la "mentira continuada" del PSC, que "gobierna con el independentismo y no está dispuesto a asumir el constitucionalismo". Y como prueba de ello ha citado que se excluyera al PP de la Mesa del Parlamento catalán. Feijóo ha reconocido que Illa y el PSC "ha sido una enorme decepción", "a pesar del comportamiento del PP entregándole la alcaldía de Barcelona" a los socialistas catalanas para que gobernase Jaume Collboni.

