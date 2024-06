Carlo Costanzia, ¿ha tirado un yogurt a la prensa en la casa de Alejandra Rubio? Te contamos su última polémica

Sorpresa mayúscula la de los reporteros que este martes hacían guardia a las puertas de la casa de Alejandra Rubio cuando, de repente, un yogurt proteico caía del cielo y se estampaba a escasos centímetros de un coche de los de la prensa. Según testigos presenciales, había sido un chico moreno el que había lanzado el alimento desde una de las ventanas del edificio en el que reside la hija de Terelu Campos, casualmente una del mismo lado y altura de la televisiva. De ahí que algunos no tardasen en atar cabos y supusiesen que el 'tirador de yogurt' había sido Carlo Costanzia -que en esos momentos se encontraba en el interior de la casa de su novia- agobiado por la expectación mediática que se ha creado en torno a ellos tras anunciar su próxima paternidad. Un incidente sobre el que le hemos preguntado al hijo de Mar Flores que, molesto y sin poder ocultar su sorpresa, ha asegurado no tener ni idea del 'yogurtgate' y ha negado rotundamente haber lanzado nada a la prensa: "¿Qué yogurt? ¿Qué yo te lancé perdona el qué? ¿en dónde? perdona". "¿Me estás acusando de algo? ¿tienes pruebas de algo? Como siempre me acusáis también de cosas... que tengas un buen día" ha añadido cortante, sin revelar si está feliz por el embarazo de Alejandra. Tampoco ha querido confirmar si es cierto que a su madre no le ha hecho gracia lo de su paternidad, pero sí ha corregido a la prensa para dejar claro que no se llama Carlos sino Carlo. "Que parece que no lo sabéis con todas las noticias que decís" ha exclamado. El momento, ¡en el siguiente vídeo!

Compartir nota: Guardar Nuevo