Scaloni: "Se ganó en el momento menos esperado"

(Actualiza con más testimonios )

Nueva Jersey (EE.UU), 25 jun (EFE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, consideró "merecido" el triunfo de sus dirigidos, admitió que se ganó "en el momento más esperado" y rescató que su equipo "siempre da la cara".

"Fue un triunfo merecido. El partido no era fácil y se ganó en el momento menos esperado, pero el equipo siguió atacando. Es merecido porque hicimos todo el gasto. Chile ha sido un rival muy duro", dijo en la conferencia de prensa posterior a la victoria contra Chile (1-0).

Respecto a si le dejó más contento este partido que el inaugural ante Canadá destacó: "Son diferentes, pero lo que hay que rescatar es que el equipo siempre da la cara. Las cosas que planteamos las hicimos bien e hicimos un buen partido. Esto demuestra la dificultad que tiene esta Copa América", añadió.

Scaloni aseguró que el partido fue como lo imaginaban, "aunque con matices" y negó que fuese un encuentro duro por el planteamiento de Chile. "A Chile lo vi bien. Ricardo (Gareca) transmite una tranquilidad que este equipo necesita. Chile hizo su partido y no creo que fuese un partido bravo. Hizo su partido y lo hizo bien".

El técnico destacó que no obstante admitió que vivió el encuentro "Un poquito más tenso de lo normal, porque el partido estaba lindo". "Mantengo una cierta conducta y le dije al árbitro que lo entendiese y me dijo que no había problema", añadió.

Tras explicar que buscó "frescura" con el cambio de ambos laterales y que espera que Enzo Fernández vaya cogiendo ritmo -"porque seguramente lo necesitaremos en los próximos partidos"-, Scaloni volvió a incidir en que no es un problema que jueguen juntos Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero que pone a quien considera en cada momento que le da más equilibrio.

"Lautaro y Julián han jugado juntos. El primer contento por marcar es él (Lautaro), el segundo Julián y el tercero yo. Todos los partidos voy a intentar poner al que para ese partido considero que está mejor. Será todo lo que queda de torneo el debate, pero están marcando y eso nos alegra", recalcó. EFE

og/cav