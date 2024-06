Bosco y Adara, de su acercamiento en el 'All Stars' a su conversación sobre su ruptura

Un año después de convertirse en la pareja sorpresa de 'Supervivientes 2023', Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú se han reencontrado en 'Supervivientes All Stars'. Y como no podía ser de otro modo, la curiosidad era máxima acerca de cómo reaccionarían al estar de nuevo juntos en Honduras, lugar que vio nacer su amor hace justo un año, después de que su relación no funcionase tras el fin del reality. Cómplices y cada vez más cercanos, la expareja nos está dejando grandes momentos en esta primera semana de aventura. Después de apoyar cariñosamente a su ex cuando sufrió un ataque de pánico que le impidió lanzarse del helicóptero en la primera gala, y con la 'reina de los realities' ya en los Cayos Cochinos junto al resto de sus compañeros, el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú se ha sincerado sobre los motivos de su ruptura con Adara tras apenas tres meses de amor. "Me dediqué a ir a ver a mis amigos y todo, no le presté tanta atención como debería. No miraba el móvil..." ha confesado, dejando entrever que fue ella quién rompió ante su falta de entrega y compromiso en la relación. Sin embargo, no le guarda rencor y, como ha revelado, "estoy súper bien con ella y le tengo un cariño especial. Pero de ahí a que me vea... Tener una familia e hijos juntos tendría que ser bastantes cenas después". No es la única vez que hablado de sus sentimientos, ya que en presencia de la propia Adara, Bosco ha confesado que estará "enamorado" de ella "hasta el día que me muera". Un momento en el que la influencer ha dado su versión de su ruptura: "Realmente no me había hecho nada, pero llevábamos vidas diferentes". "Lo dejamos y se empeñó en mandarme orquídeas a casa. Y a los dos días salen unas fotos con una tía, intentando reconquistarme y luego vas con una tía por la calle" le ha reprochado divertida. Un acercamiento que por el momento no va a ir más allá, ya que como Adara ha dejado claro, está muy feliz con su novio, Álex Ghita, y está preocupada porque al entrenador personal le pueda molestar que Bosco esté siendo su gran apoyo durante esta recta inicial del 'All Stars', como ha confesado a su ex. "Estoy un poco rayada, no me gustaría que mi novio se sintiera mal por estar aquí juntos. No quiero hacerle daño, tengo sentimientos encontrados porque me gusta estar contigo porque haces que no me sienta sola y me sienta bien". "Te veo tan feliz por cómo estás ahora que nunca me perdonaría quitarte esto", le ha respondido Bosco, dejando claro que su amistad está por encima de todas las cosas y no piensa interponerse entre ella y su chico. LAS PRECIOSAS PALABRAS DE BOSCO A ADARA EN DIRECTO Este no es el único momentazo que nos han dejado Adara y Bosco en esta semana escasa que llevamos de concurso. Este martes, durante la gala, los concursantes han tenido que posicionarse con el nominado que querían que se salvase: Olga Moreno, Jorge Pérez o la propia Adara. Y al llegar el turno de Bosco, no ha dudado en gastarle una broma a su ex haciendo el amago de situarse detrás de otro de los nominados, pero pronto reculaba y con una sonrisa dejaba claro que siempre daría su apoyo a la madrileña, dedicándole unas preciosas palabras para explicar por qué se posiciona con ella: "No puedo, ¿cómo poner tantos sentimientos con tan pocas palabras? así que yo, por lo menos, me quedo en casa". Adara, emocionada, no dudaba en lanzarse a sus brazos y darle un gran abrazo, arrancando los aplausos del plató de 'Supervivientes', que ya sueña con que la chispa vuelva a surgir entre la pareja.

Compartir nota: Guardar Nuevo