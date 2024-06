Antonio Tejado disfruta de su libertad cual dominguero en la playa en compañía de su familia pero sin Samara

Un mes después de salir de prisión en libertad provisional, y a la espera de conocer la fecha en la que se sentará en el banquillo de los acusados por su presunta implicación como autor intelectual en el robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal, Antonio Tejado recupera poco a poco la sonrisa con el apoyo incondicional de su madre, María José García, de la que no se ha separado desde que abandonó la cárcel el pasado 20 de mayo. En el punto de mira después de que en 'Espejo Público' hayan contado que existirían imágenes del ex de Chayo Mohedano se mostró de lo más cómplice y cariñoso con una camarera de un bar de Sevilla, poniendo en riesgo su estabilidad con Samara Terrón -uno de sus pilares desde que entró en prisión-, Antonio ha puesto tierra de por medio y se ha ido unos días de vacaciones a Huelva. Acompañado por su madre, y por dos de sus primos, el sobrino de la cantante se ha relajado con un plan dominguero al que no le faltaba ningún detalle. Sombrilla, sillas, nevera de corcho, toallas, gorra y gafas de sol para intentar pasar desapercibido mientras disfrutaba de la arena, el mar y el aire puro que tantó echó de menos durante los 98 días que estuvo en la cárcel. Sin embargo, en esta escapada playera -en la que no se quitó la camiseta ni se dio ningún baño, por lo menos que sepamos- no ha estado Samara, lo que ha desatado las alarmas acerca de una posible crisis en la pareja tras las informaciones que apuntan a una posible deslealtad, sobre la que por el momento ni la joven ni Antonio se han pronunciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo