Ángel Cristo, ni un paso atrás en su objetivo de destrozar a su madre: "Solo hay una verdad"

Nueva exclusiva de Ángel Cristo Jr, que este miércoles protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' junto a su pareja, Ana Herminia, y además de anunciar que ya tienen fecha de boda -el 17 de octubre, cumpleaños de su padre- arremete brutalmente contra su madre, revelando complicados episodios que vivió siendo tan solo un niño cuando, según él, Bárbara Rey fingía que se iba a suicidar para manipularle. Además, asegura que la vedette le echaba de casa cuando discutían y hacía que llamaba a la Guardia Civil. Vivencias traumáticas que el hijo del domador no ha llegado a superar y por las que, como relata, fue adicto a los somníferos. A pesar de que Sofía Cristo ha estallado en el plató de 'Espejo Público' y ha dejado claro que solo perdonará a su hermano cuando esté muerto como su padre, Ángel no da ni un paso atrás y, tranquilo y sin atisbo de arrepentimiento, se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press en todas y cada una de las durísimas declaraciones que ha hecho en 'Lecturas'. Aunque en un principio ha jugado al despiste y ha bromeado asegurando que "no me acuerdo lo que declaré porque me desahogo como el psicólogo y estaba en la entrevista con una persona con la que tengo confianza", el hijo de la vedette ha confirmado que, como relata en la exclusiva, su madre sí tenía una pistola en su casa. Sin embargo sí ha aclarado que aunque "había un revólver y había balas, no estaba cargado permanentemente". Sobre si fingía suicidarse tomándose pastillas para qué él tuviera que ir a quitárselas de la boca, Ángel ha soltado un "puf" y ha pedido que le preguntemos "a la vecina"; es decir, a Jenny Llada, que habría sido testigo de alguno de esos episodios. "Tenemos que irnos, pero de verdad, que yo no miento. No es mi verdad, hay solo una verdad. No es mi verdad. Nadie tiene una verdad, hay una verdad" ha dejado claro, reconociendo que si le preguntamos a su madre por sus declaraciones su respuesta será "que me va a demandar". "Esto no es una guerra, él cuenta toda su vida" ha puntualizado Ana Herminia, su gran apoyo en estos momentos. Un momento en el que la venezolana ha tomado la palabra para decir que ella tuvo "muchísimo cariño" a Bárbara pero todo cambió "el día que se metió con lo que yo más amo en mi vida, que yo la protejo". Y es que la pareja está convencida de que fue la vedette quien filtró fotos de la hija de Ana, menor de edad, a la prensa. Y no solo eso, ya que en su presencia hizo comentarios racitas "cuando los mesoneros eran latinos, que siempre decía, 'estos putos panchitos, y yo soy de dónde, y yo soy de dónde". "Yo lo sentí, lo decía delante de mí y ya está" asegura. Respecto a su boda, y la fecha elegida para darse el 'sí quiero' -el día del cumpleaños de su padre- Ángel sostiene que ha sido una simple "casualidad": "Los viernes y los sábados están todos cogidos en el sitio. Y entonces dije, un jueves, ¿cuál es el mejor día para salir de fiesta en Madrid? El jueves de toda la vida. Entonces dije, jueves, y justo, ¡pum!, una señal". Una boda religiosa porque Ana es muy creyente a la que por supuesto no están invitadas ni Bárbara ni Sofía. "No va a venir nadie que no quiera ver en mi boda, solamente gente que me hace feliz" sentencia. La madrina, como nos cuenta el exsuperviviente, "va a ser mi amiga Cristina, enferma de cáncer que sí que es la superviviente de verdad y es la persona que ha estado conmigo todos estos años y que me ha escuchado, me ha aguantado, me ha consolado, me ha alegrado y ella es la que se merece ser la madrina".

