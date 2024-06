Anabel Pantoja le lanza un 'zasca' a Omar Sánchez desde el plató de 'Supervivientes'

De vuelta al trabajo en el plató de 'Supervivientes', Anabel Pantoja está demostrando que compagina a la perfección su faceta profesional con su embarazo del que está intentando disfrutar al máximo a pesar de las críticas que ha recibido. En esta ocasión la sobrina de Isabel Pantoja aprovechó su posición como colaboradora del programa para enviarle un mensaje 'envenenado' a su ex marido, Omar Sánchez. Comentando el reencuentro de Adara y Bosco Martínez Bordiú en el programa tras la corta relación sentimental que mantuvieron durante su anterior paso por la isla de 'Supervivientes', Anabel destacaba la personalidad de Bosco por lo bien que se está portando con su compañera en esta nueva etapa del concurso. "Más quisiera yo y muchas de las mujeres que estamos aquí tener un ex como Bosco" sentenciaba Anabel lanzándole un 'zasca' a Omar tras sus últimas declaraciones sobre su embarazo. Ante esta afirmación, Jorge Javier Vázquez hacía referencia a cómo se habrá quedado Omar después de estas palabras, una reacción que no le importa nada a Anabel en la nueva etapa que está viviendo al lado del futuro padre de su bebé, David Roríguez.

