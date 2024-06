Alejandro Albalá sale en defensa de Antonio Tejado

Tras siete días en los que no se ha dejado de hablar del embarazo de Alejandra Rubio, este miércoles hemos conocido que la joven tiene Covid y que se encuentra en su casa recuperándose y algo preocupada por su embarazo. Además, las críticas por su entrevista de ayer y por cómo ha gestionado la exclusiva no se han hecho esperar. Hemos hablado esta semana con Alejandro Albalá en el Parque Warner de Madrid y nos ha confesado que no tiene ninguna confianza en que la hija de Terelu Campos vaya a tener un buen futuro profesional... atacándole duramente: "Al final ha acabado sin estudios, con 24 años, embarazada de un tío que lleva con él dos meses y que encima ha tenido movidas con la justicia. De lo que va a ser un futuro brillante, al final se ha metido un poco en contramano, pero al final yo tampoco la conozco mucho". Esa opinión de Alejandra tiene un porqué... por las críticas que recibió en el pasado por parte del clan Campos: "Creo que muchas veces lo que la madre y tía han criticado de otros, como por ejemplo de mí, al final es lo que le está pasando a ella. Creo que he influenciado quizá por el novio que tiene, pero es simple y llanamente mi opinión". En cuanto a la relación que tiene Terelu y su hija, no sabría definirla... pero sí que percibe respeto por parte de Alejandra a su madre: "No sé por qué ese respeto, porque al final su hija tiene 24 años y una madre es una madre y una madre tiene potestad sobre el hijo, toda la del mundo, mi opinión, ojo. Y yo la veo con un respeto demasiado... que no sé si llamarlo hasta... miedo, no sé si porque le echará mucho la bronca cuando ella hable". Albalá defiende que Omar Sánchez pueda estar ofendido por el embarazo de Anabel Pantoja: "A mí me da pena por Omar, porque Omar me parece un chico diez, súper majo, el tío es encantador. Y yo creo que a él le habrá molestado un poquito, sí que es verdad que al final él estaba muy enamorado de ella, muy, muy, muy y cuando él estaba con ella, que eso es ser padre, y ella pues no tenía ninguna gana". Por otra parte, le preguntábamos por Antonio Tejado, después de coincidir con él en 'GH VIP' y nos ha comentado que "para mí fue un descubrimiento porque yo creo que es un tío súper inteligente" y denomina la situación en la que se encuentra como "un poco complicado, yo no sé qué le habrá pasado por la cabeza, a qué momento estará pasando, pero él no es mala persona". Eso sí, a pesar de defender a Antonio, sí que reconoce que ve muy complicado que María del Monte y su sobrino recuperen la relación: "Yo creo que esto ya va a ser un poco más complicado, yo si fuera la tía igual ni le tiraba la cara, pero por si acaso, por lo que pueda pasar".

