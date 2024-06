Temas del día de EFE Internacional del martes 25 de junio (10.00 GMT)

JULIAN ASSANGE

Washington- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, viaja desde Londres hacia las Islas Marianas (EEUU), en el Pacífico, para formalizar un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense, lo que pondrá fin a una larga saga judicial por la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de Estados Unidos.(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

-Se enviará también un perfil de Assange y un documento de claves del caso WikiLeaks, además de una cronología del caso.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Con la esperanza de un acuerdo de alto el fuego cada vez más remota, los combates en la Franja de Gaza continúan cobrándose la vida de cientos de personas, mientras crece el miedo a que el hambre y las enfermedades se extiendan todavía más entre una población palestina, sometida a constantes desplazamientos. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Ginebra - El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA), Philippe Lazzarini, evalúa la situación catastrófica en Gaza, donde la población civil sigue padeciendo la peor parte de la guerra y la ayuda está prácticamente bloqueada. (Texto)(Video)(Foto)

Washington - El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, recibe a su homólogo israelí, Yoav Gallant, con quien tratará la situación en Gaza y el envío de armamento de Estados Unidos a Israel. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Ucrania consigue su objetivo de llevar la guerra a territorio enemigo con ataques cada vez más ambiciosos contra la maquinaria bélica que provocan indignación en Rusia. (Texto)(Foto)

FRANCIA ELECCIONES

París - Los líderes de los tres grandes bloques electorales de Francia, el primer ministro Gabriel Attal, el ultraderechista Jordan Bardella y el izquierdista Manuel Bombard, participan en un debate televisado a cinco días de la primera vuelta de las elecciones legislativas. (Texto)

París - La ultraderechista Agrupación Nacional (RN) intentará, si gana las elecciones, excluir de las ayudas sociales incluso a los ciudadanos de la UE, según dice a EFE Edwige Diaz, diputada saliente de origen español que ocupa una de las vicepresidencias del partido. (Texto) (Vídeo) (Foto) (Audio) (Entrevista)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - Haití está a la espera este martes de la llegada de los primeros policías de la misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, que tiene como objetivo poner fin a la extrema violencia en el país. (Texto) (Foto)

OEA ASAMBLEA

Asunción.- La Organización de Estados Americanos (OEA) informa de su 54º período ordinario de sesiones, que comienza este miércoles en Paraguay con la integración y la seguridad para el desarrollo sostenible de la región como ejes y la situación política y de derechos humanos en Haití, Nicaragua y Venezuela entre sus preocupaciones centrales. (texto) (foto)(video)

CRISIS MIGRATORIA

Ciudad de México - La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, realiza una ‘Reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral’ en México, donde el número de migrantes en situación irregular interceptados por el Gobierno ha subido un 650 % este 2024 en medio de la presión de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Video)

IRÁN ELECCIONES

Teherán- El velo islámico y las hijas de varios candidatos a la presidencia iraní han irrumpido en la campaña para las elecciones del viernes, en las que aparte de ello las mujeres son casi invisibles. Por Jaime León (Texto) (Foto) (Vídeo) Enviado

Qom (Irán)- En Qom, la ciudad de los clérigos iraníes, los votantes quieren a un presidente que siga las políticas del fallecido presidente ultraconservador Ebrahim Raisí, sobre todo en cuestiones religiosas y en la imposición del velo islámico. Por Jaime León (Texto) (Foto) (Vídeo)

MALUMA

Sevilla (España) - El cantante colombiano Maluma, una de las estrellas del pop latino, abre su gira 'Tour Don Juan 2024'en España con un concierto dentro del Festival Icónica Sevilla Fest, a los que seguirán otras dos citas en Valencia y Málaga. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU TELEVISIÓN

Los Ángeles (EE.UU.) - Más de diez años después de su último proyecto en televisión Eva Longoria regresa a la pequeña pantalla como productora ejecutiva y protagonista de 'Land of Woman', una serie de Apple TV+ que le permitió reconectar con sus raíces: "Estoy enamorada de España", dice a EFE. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto)(Video) (Entrevista)

AGENDA INFORMATIVA GMT

Pekín.- CHINA PERÚ.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, comienza en Hong Kong una visita oficial a China considerada "de alta prioridad" y dirigida a "fortalecer las relaciones bilaterales e impulsar los proyectos de inversión". (Texto)

Londres - R.UNIDO ELECCIONES - El exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn ve improbable que su sucesor, el más centrista Keir Starmer, muestre una vertiente más radical si, como indican las encuestas, gana las elecciones del 4 de julio, según dice a EFE. (Texto) (Vídeo)(Foto) (Audio) (Entrevista) Enviado

Buenos Aires - ARGENTINA ECONOMÍA - El Gobierno de Javier Milei aplicó un fuerte ajuste para bajar la inflación, la actividad se resintió y el desempleo aumentó, sin embargo se advierte que el verdadero problema en Argentina es que la mitad de los trabajadores es pobre y es necesario de su pragmatismo para volverlos más versátiles y adaptarlos al siglo XXI. (texto) (Análisis)

Lisboa.- PORTUGAL BRASIL.- La ministra de Estado de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, firma un memorando de entendimiento con el Observatorio luso del Racismo y la Xenofobia. (Texto)

Londres.- R.UNIDO JAPÓN.- El rey Carlos y la reina Camila reciben a los emperadores de Japón Naruhito y Masako en el comienzo de su visita de Estado al Reino Unido. (Texto)(Foto)

Los Ángeles (EEUU) - EEUU ELECCIONES - La inmigración tendrá un papel central en el primer cara a cara presidencial de esta campaña entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump, previsto para este jueves. (Texto) (Análisis)

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Un tribunal neoyorquino dicta sentencia contra Juan Carlos "el Tigre" Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, quien se ha declarado culpable de un delito de narcotráfico en el ejercicio de su cargo. (Texto)

Luxemburgo - UE AMPLIACIÓN - La Unión Europea celebra este martes la primera conferencia intergubernamental con Ucrania y Moldavia para abrir las negociaciones de adhesión al club comunitario, la única prevista en 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- KENIA PROTESTAS.- Nuevas protestas convocadas en Kenia contra un proyecto de ley que impulsa el Gobierno del presidente William Ruto y contempla subidas fiscales impopulares. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- El movimiento indígena de Ecuador realiza una marcha para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular el proceso para que los pueblos indígenas den consentimiento a desarrollar proyectos de inversión y de industrias extractivas en sus territorios. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA JUSTICIA - Comienza este miércoles el juicio a los tres imputados por el atentado fallido perpetrado en 2022 contra la entonces vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. (Texto) (Previa)

Tegucigalpa - HONDURAS NARCOTRÁFICO - Los hondureños están expectantes por la sentencia por narcotráfico contra el expresidente de su país, Juan Orlando Hernández, en Nueva York, que será dictada este miércoles. (texto) (foto) (Previa)

La Haya - CPI MALI - La Corte Penal Internacional (CPI) anunciará el miércoles su fallo en contra el yihadista Al Hassan Ag Abdoul Aziz, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad en Mali. (Previa)

Riga - LETONIA ESPAÑA - Felipe VI concluye en Letonia su gira por los países bálticos. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Viena.- AUSTRIA HUNGRÍA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, visita Austria. (Texto)

Pekín.- CHINA LEGISLACIÓN.- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional China de China inicia una reunión de cuatro días en la que revisará enmiendas a varias leyes, entre ellas la que incluye una disposición que castiga a quienes vistan prendas que "hieran los sentimientos de la nación china". (Texto)

Viena.- AUSTRIA INDONESIA.- La ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, visita Austria y se reúne con su homólogo Alexander Schallenberg. (Texto)

Luxemburgo.- UE AGRICULTURA.- Reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. (Texto)

Fráncfort (Alemania).- ALEMANIA MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne en Fráncfort con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y el vicepresidente de la entidad monetaria de la eurozona, Luis de Guindos, así como con directivos de Deutsche Bank. (Texto) (Foto)(Directo)

Nueva York - EE.UU. ESPAÑA - El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, realiza un viaje oficial a Nueva York los días 24 y 25 de junio. (texto)

Sao Paulo.- G20 FINANZAS.- El profesor Gabriel Zucman, de la Paris School of Economics y de la Universidad de California y fundador del Observatorio Fiscal de la UE, presenta una propuesta técnica sobre cómo crear un impuesto mínimo coordinado para gravar a los ultrarricos del mundo. (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL FINANZAS.- Arranca Febraban Tech, el mayor congreso del sector financiero de América Latina, con la participación de los principales directivos bancarios de la región y de la Premio Nobel de Economía Esther Duflo. (Texto)

Dalian (China).- CHINA DAVOS.- La ciudad china de Dalian, al noreste del país, acoge desde este martes y hasta el 27 de junio el llamado foro Davos de verano. (Texto)

Río de Janeiro (Brasil) - BRASIL INTERESES - El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en la que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY CIENCIA.- Un proyecto liderado por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo invita a la población a formar parte del primer estudio para secuenciar el “genoma uruguayo”. (Texto)

Pekín.- CHINA ESPACIO.- Está previsto que regrese a la Tierra la sonda lunar china Chang'e 6, que trae consigo las primeras muestras de roca lunar recogidas en la cara oculta de nuestro satélite. (Texto) (Vídeo)

21:16h.- Miami (EE.UU.).- EEUU ESPACIO.- La NASA lanza un satélite geoestacionario que permitirá a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mejorar la capacidad de observación de los fenómenos meteorológicos y el monitoreo ambiental de la Tierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá - COLOMBIA AUDIOVISUAL - Rueda de prensa de presentación de la decimoquinta edición del Bogotá Audiovisual Market (BAM). (texto) (foto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ LITERATURA.- Se presenta la exposición de retratos de escritores iberoamericanos “QUO VADIS” en el centro cultura de España en la capital panameña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York - EEUU MÚSICA - El Cuarteto de Solistas de la Orquesta del Teatro Real de Madrid ofrece un concierto gratuito. (Texto)

Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- El cuadro 'Nu adossé', de Tamara de Lempicka, pintado en 1925 e icónico del estilo Art Deco, se subasta en la casa Sotheby's por un precio estimado de entre 6 y 8 millones de libras. Sotheby's. (Texto)

Siena (Italia) - ITALIA ARTE - La catedral de la ciudad italiana de Siena presenta restaurada la pila bautismal realizada por maestros del Renacimiento como Donatello, después de tres años de labores que permitirán su visita al público. (Texto) (Foto) (Video)

20:00h.- Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- La cantante cubanomexicana Camila Cabello ofrece un concierto en Rabat dentro del festival de música Mawazine. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA MIRÓ - La Embajada de España en Italia presenta "Miró, el constructor de sueños", un muestra antológica con la que el Museo Storico della Fanteria de Roma quiere homenajear al pintor mallorquín a partir de septiembre próximo. (Texto) (Foto)

23:00h.- Londres.- R.UNIDO MODA.- Christie's subasta online el vestuario personal de la fallecida diseñadora británica Vivienne Westwood. (Texto)

23:00h.- Londres.- R.UNIDO SUBASTA.-' Guitarra sobre un tapiz rojo' (1922) de Pablo Picasso, se ofrece al mejor postor en una subasta en Christie's en Londres, por un precio que podría alcanzar los 17 millones de euros en una venta que incluirá también obras de Jean-Michel Basquiat, Tamara de Lempicka o Paula Rego. (Texto)

22:00h.- Nueva York.- EEUU GASTRONOMÍA.- Presentación de quesos españoles y europeos dirigida a importadores de industria alimentaria en EEUU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sídney (Australia).- AUSTRALIA ABORÍGENES.- Conocidos internacionalmente por fusionar la danza indígena australiana y la contemporánea, el grupo Bangarra, que en la lengua aborigen wiradjuri significa "hacer fuego", mantiene vivas las llamas de 65.000 años de cultura aborigen en las nuevas generaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile -CHILE LIBROS - Los montañistas se ven como “conquistadores de lo inútil”, advierte el escritor Matías Rivas a EFE sobre su libro, “Donde me siento vivo” (Planeta, 2024), un perfil del escalador chileno Juan Pablo Mohr, fallecido en 2021 en el K2. Por María José Rey. (Texto) (Foto)(Video)

Bogotá - COLOMBIA LIBROS - Los ciclistas son la representación del sufrimiento diario de muchos colombianos, afirma a EFE el escritor Ricardo Silva, autor de 'Alpe d'Huez', novela basada en el épico triunfo de Luis Herrera en una etapa en el Tour de Francia de 1984. Por Ovidio Castro Medina (Texto) (Foto) (Video)

Barcelona - GLEN HANSARD - El cantante irlandés de folk Glen Hansard, ganador de un Óscar por uno de los temas de la banda sonora de la película 'Once', actúa esta noche en Barcelona en el marco del Alma Festival para presentar su nuevo disco, 'All that Was East is West of Me Now'. (Texto)(Foto)

Managua - NICARAGUA HISTORIA – Se cumplen 40 años de la polémica fotografía que expuso al narcotraficante colombiano Pablo Escobar descargando droga de un avión en Nicaragua junto a funcionarios sandinistas.

int-ar/rml

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245