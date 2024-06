Sumar asegura que pactó con el PSOE la lista de vocales al CGPJ en función a su peso en la coalición

Sumar se ha mostrado satisfecho por el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y destaca que está presente en la terna de vocales propuestos al negociar con el PSOE el bloque progresista de juristas, en proporción al peso de cada formación. Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios sobre el pacto sellado esta tarde entre PSOE y PP, para asegurar que la exigencia de los populares de que los jueces elijan a los representantes del órgano de gobierno de los jueces no está dentro del acuerdo. En declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del libro 'La desigualdad en España' en el Círculo de Bellas Artes, ha señalado que la negociación con los populares era competencia del Ministerio de Justicia, con el que han estado en "permanente contacto" sobre el alcance y contenido del pacto mediante el portavoz de Justicia de Sumar y dirigente de IU, Enrique Santiago. EL BLOQUE PROGRESISTA NEGOCIÓ EN FUNCIÓN A SU PESO Además, ha afirmado que se ha negociado conjuntamente con el bloque progresista esta lista de representantes en proporción a los "votos" de cada formación. En paralelo y en declaraciones en el Congreso, Santiago ha explicado que la negociación ha sido dirigida por el titular de Justicia, Enrique Santiago, y que Sumar ha participado exponiendo sus criterios a la hora de proponer vocales. "Por supuesto que hemos conocido esas propuestas y hemos expresado nuestros criterios. Creo que todos los vocales propuestos son personas con una acreditada trayectoria profesional", ha agregado Santiago. Desde Sumar recalcan que en la terna de vocales hay figuras propuestos o avalados por la formación y aunque declinan dar nombres concretos, deslizan que al menos dos integrantes cuentan con su 'plácet'. "GRAN VICTORIA": SE PONE FIN AL "SECUESTRO" DEL CGPJ A su vez, Santiago han dicho que están de "enhorabuena" dado que se ha logrado una "gran victoria para la democracia", pues se "ha acabado con el secuestro prolongado" del CGPJ y un bloqueo que estaba "degradando" la justicia a "límites increíbles". En esta línea, Díaz ha desgranado que es un "paso adelante" y ha criticado al PP por impedir la renovación durante cinco años del órgano de gobierno de los jueces. Además, ha sostenido que el PP no logra su pretensión de no cumplir el mandato constitucional y que su demanda de que los jueces elijan a los vocales no forma parte del acuerdo. "Por fin acabó el secuestro del Consejo General del Poder Judicial por el PP", ha insistido Santiago para añadir que ahora se abren "la posibilidad de reformas para garantizar una independencia de la justicia que cada día es más necesaria y para evitar las puertas giratorias". El portavoz de Justicia de Sumar ha defendido que, como fija la Constitución, la "soberanía nacional" que representa el Congreso tiene la "última palabra" a la hora de elegir a los integrantes del CGPJ. "No estamos de acuerdo con que los jueces elijan a los jueces y nos congratulamos de que no haya sido una condición para la renovación", ha agregado Luego, ha opinado que el PP hace un relato del pacto porque "tienen que contentar" a sus "sectores más radicales" que trataban de impedir este acuerdo, al remarcar que los jueces con el actual sistema vienen participando en la elección de candidatos que "necesariamente" tienen que pasar el escrutinio de las asociaciones de jueces para que les otorguen su aval. "Esa participación ya existe (...) Parece que el PP viene ahora a inventar la pólvora (...) Lo que no puede ser es que el PP pretenda que competencias que constitucionalmente corresponden a la soberanía nacional pasen a ejercerse de forma corporativa".

