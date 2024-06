Silvia Pantoja se desmarca del embarazo de Anabel y la exitosa gira de Isabel Pantoja

Silvia Pantoja está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. Enamoradísima del productor Óscar Vicente -Antílope León en el mundo musical- con el que mantiene una discreta relación desde hace meses y con el que no descarta pasar por el altar, la artista sevillana lanza nueva canción, 'Resurgiré'. Un tema dedicado al colectivo LGTBI dirigido a mucha gente inadaptada de la sociedad en el que, como nos ha contado a su llegada a la capital, hay "implícita" una parte importante de sí misma. "Yo siempre estoy resurgiendo porque soy una superviviente de la vida. Hay que renovarse o morir. Y en esas estamos, la canción está gustando muchísimo" añade, adelantando que este verano se presenta repleto de trabajo entre la promoción de su nuevo single y la gira que le llevará a diferentes ciudades de nuestro país y cuya primera parada será el 20 de julio, cuando cantará con la Filarmónica de Sevilla. Sin ningún tipo de relación con su prima Isabel Pantoja, Silvia está "muy orgullosa" de su apellido pero reivindica que no solo la viuda de Paquirri tiene derecho a llevar el apellido y lanza un reproche a la prensa porque a la cantante de 'Marinero de luces' nunca le preguntamos por ella, y a ella sí por la tonadillera: "Es un apellido que me ha tocado, que no lo he elegido yo. Y aquí cada uno tiene que tener su espacio, ¿no? Es lo que le digo a los haters, que somos una saga. Como ahí está saga Flores, en esta vida el sol sale para todo el mundo, es lo que yo digo. Y ya está". Y es que como deja claro, Isabel no le ha ayudado en absoluto. "Yo me dedico a esta profesión gracias a mi primo Antonio Cortés Pantoja 'Chiquetete'. Eese es el que me ha ayudado siempre y se me llena la boca de decirlo. Que yo con 16 añitos pise un escenario por primera vez. Y bueno, pues luego ya volé sola. Me siento muy orgullosa" reconoce. "Era un pedrazo de persona. Se le ha maltratado muy mal porque se ha vendido una imagen que, bueno, que en su día él tuvo problemas, como todos sabemos, pero se ha fomentado demasiado. Pero como persona, los que los conocíamos, era una bellísima persona. Pero bueno, luego cuando está con sustancias y con historias y se te va la cabeza..." ha defendido al cntante de 'Esa cobardía', evitando entrar en el episodio más polémico de la vida de su primo, su maltrato a Raquel Bollo y la nula relación que tuvo con sus hijos Manuel y Alma hasta su muerte en 2018. "En ese apartado no voy a entrar porque sé que es muy delicado y ya pasó y pasó pero a mí me da mucha pena que una gran estrella como ha sido, porque lo ha sido y ha sido número uno antes que Isabel se haya ido de esa manera. Ha sido un grande y ha dejado un gran legado, pero luego pasaron otras cosas y ya pues el morbo lo que pasa en este país..." reinvindica emocionada. De la que no quiere decir nada es de Isabel y la exitosa gira '50 Aniversario' con la que está recorriendo nuestro país: "Yo ya ese tema no. Cariño yo estoy impregnada de mi historia, de mi vida, de mis canciones, de mi mundo, de mi novio... no me preguntes por cosas externas que no tengo contacto hace muchos años entonces es absurdo la verdad preguntar" sentencia. Tampoco quiere pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Agustín Pantoja controla demasiado a su hermana y la ha alejado de muchas amistades. "Ir a Cantora y preguntarle a él, es lo que te puedo decir" apunta contundente. Y si no tiene relación con Isabel y Agustín, tampoco con Anabel Pantoja, en el ojo del huracán por su primer embarazo: "Tengo un apellido polémico, lo sé, soy consciente de ello, no me lo puedo quitar y estoy muy orgullosa de ser... pero qué bueno, que a ellos preguntarles por ellos, a mí preguntarme por mí, porque a ellos no le preguntáis por mí. Eso es lo que me da coraje de esto porque no yo nunca he visto en una entrevista que le preguntáis por Silvia, ¿qué pasa? Que aquí todos somos iguales" afirma molesta. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

