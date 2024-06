Narcís Rebollo guarda silencio sobre los rumores de crisis de Tana Rivera y Manuel Vega

Los rumores de crisis entre Cayetana Rivera y Manuel Vega suenan con más fuerza que nunca después de que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo asistiese en solitario a una celebración tan señalada como la boda de la hermana de Lourdes Montes, Sibi, con Mateo Ibáñez el pasado viernes en El Puerto de Santa María. Una llamativa ausencia, pero no la única, ya que hace semanas Tana acudía al enlace de unos amigos también sin el empresario, con el que no la hemos visto en sus últimas apariciones en la plaza de toros de Las Ventas cuando antes eran inseparables. Además, según 'Socialité' hacen vidas separadas y mientras ella está en Madrid a él se le habría visto de fiesta por Sevilla en varias ocasiones. Intentando mantener su vida privada alejada de los focos, la nieta de Carmen Ordóñez ha roto su silencio de una manera escueta pero contundente ante los micrófonos de Europa Press y ha desmentido los rumores de ruptura con Manuel, con el que mantiene una discreta relación desde hace dos años: "Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver" ha asegurado, dejando entrever que sigue tan feliz como el primer día junto al sevillano. Una presunta crisis sobre la que también le hemos preguntado a Narcís Rebollo en la celebración del 248º aniversario de la Independencia de Estados Unidos. El marido de Eugenia Martínez de Irujo, que en esta ocasión no le acompañó a la fiesta, ha preferido dar la callada por respuesta y ha guardado silencio ante los insistentes rumores de crisis que acechan a Tana y a Manuel.

