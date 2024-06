Meta marca las imágenes editadas pero no generadas por IA

Meta etiqueta de manera automática las imágenes que identifica que han sido generadas por inteligencia artificial (IA), pero también está marcando las fotografías que no son tal solo por haber sido editadas, como denuncian fotógrafos. La compañía anunció en febrero que empezaría a identificar con una etiqueta el contenido realista generado por herramientas de inteligencia artificial que se publicara en sus redes sociales (Facebook, Instagram y Threads). Estas etiquetas ya han empezado a aparecer en imágenes publicadas, pero no siempre en aquellas qu realmente han sido generadas usando una herramienta de IA, como se han quejado algunos fotógrafos profesionales y recogen en TechCrunch. Estas personas aseguran haber compartido fotografías con algún retoque hecho con una herramienta de IA para limpiar al imagen y, pese a mostrar un contenido auténtico, han recibido automáticamente la etiqueta 'Hecho con IA'. Es el caso de Pete Souza, antiguo fotógrafo de la Casa Blanca. La experiencia de este y otros fotógrafos hace pensar que el sistema de Meta identifica como generado por IA cualquier imagen que haya pasado por un editor que use IA, como Generative AI Fill de Adobe. En respuesta a la información compartida por TechCrunch, Meta ha compartido que están trabajando en un nuevo enfoque que indique el grado de uso de la herramienta de IA que tiene un contenido. "Nuestra intención siempre ha sido ayudar a las personas a saber cuándo ven contenido creado con IA. Estamos teniendo en cuenta los comentarios recientes y continuamos evaluando nuestro enfoque para que nuestras etiquetas reflejen la cantidad de IA utilizada en una imagen", ha transmitido un portavoz de la compañía a TechCrunch. No obstante, también hay fotógrafos que han aprobado la forma en que procede actualmente el sistema de Meta para etiquetar los contenidos, porque considerar que debe desvelarse cualquier uso de una herramienta de IA en una imagen.

