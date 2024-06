España y su primera fase perfecta desbordan la ilusión

La selección española masculina de fútbol se impuso este lunes a Albania (0-1) en la tercera jornada de la Eurocopa 2024, logrando así el pleno de victorias y la clasificación como primera de grupo en la primera fase del torneo, algo que no lograba 'la Roja' en un gran torneo desde la Eurocopa 2008. La primera fase de España ha sido perfecta. El combinado de Luis de la Fuente ha conseguido el triunfo en los tres encuentros que ha disputado, derrotando a Croacia (3-0), Italia (1-0) y Albania (0-1). Un hecho que supone que, por segunda vez en la historia de España en las primeras fases de la Eurocopa, haya conseguido sumar todos los puntos en juego, y algo que a nivel de Copa del Mundo sólo había logrado en las ediciones de 2002 (eliminada en cuartos) y 206 (octavos). Además, a esto se suma que 'la Roja', por primera vez en su historia del torneo, no ha encajado ningún gol. Unos datos que resumen a la perfección la superioridad de España en el que partía con la vitola de ser el 'grupo de la muerte'. Y es que el juego de los de Luis de la Fuente no ha pasado desapercibido en el torneo, y muchos han sido los halagos que han recibido por parte de los rivales, que comienzan a verla como uno de los grandes favoritos a hacerse con el torneo. Hasta el momento, la actual campeona de la Liga de Naciones es la única selección del torneo que ha hecho pleno de victorias, algo que tan solo podría igualar Portugal si vence a Georgia en la última jornada. Además, en términos ofensivos el nivel también es notable, siendo la selección es el segundo equipo que más goles ha marcado hasta el momento en el torneo y el segundo que más veces a rematado (48), sólo superado por la anfitriona Alemania (57). En cuanto al estilo de juego, pese a que esta España es mucho más vertical que en anteriores torneos, la 'Roja' sigue siendo uno de los combinados que mejor trata el balón, y el apartado estadístico así lo demuestra. El porcentaje de acierto de los de Luis de la Fuente es del 90%, completando 1.470 de pases en lo que se lleva de Eurocopa. Además, su juego por banda tan característico está funcionando a la perfección, siendo España el equipo que mayor porcentaje (37%) y número (19) de centros ha completado. Pero lo que más ilusión está generando sobre la afición española es el desparpajo, desequilibrio y verticalidad que tienen los atacantes españoles. Lejos de ser un equipo que busca los huecos a base de posesiones eternas, la triple campeona de Europa es un equipo encarador, que va a buscar al rival y que reta constantemente en el uno contra uno. La selección es la que más regates ha intentado hasta el momento en la Eurocopa con 66, hasta 20 más que Alemania, segundo combinado en este aspecto. A nivel particular, Lamine Yamal (13) y Nico Williams (10) son los jugadores que más regates han intentado en el combinado español, con Dani Olmo cerrando el podio con ocho intentos. En total, hasta 19 de los 23 jugadores de campo de España han realizado al menos un regate. Por último, en el panorama defensivo, uno de los aspectos que más incertidumbre generaba, el campeonato de España es de matrícula de honor y es la única selección que aún no ha recibido ningún gol en el torneo. Además, España es el equipo que menos remates recibe por partido (8) y el que menos goles esperados tiene en contra por partido (0,5). Números gracias al entramado defensivo de los de De la Fuente y las paradas de Unai Simón (6) y David Raya (4).

