El arzobispo Viganò no participará en su juicio por cisma abierto por el Vaticano: "No reconozco la autoridad del Papa"

El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, exnuncio apostólico en Estados Unidos, ha avanzado que no tiene intención de cooperar en el proceso extrajudicial que ha abierto en su contra el Dicasterio de la Doctrina para la Fe del Vaticano al acusarle de un delito de cisma. "No reconozco la autoridad del Papa", ha aseverado el prelado, uno de los hombres de la Iglesia más críticos con el Papa, para el que llegó a pedir su renuncia. Así se ha expresado en un comunicado publicado por el medio 'LifeSite News' y que posteriormente ha colgado él mismo en su cuenta de la red social X, en el que ha asegurado que "no reconoce la autoridad del dicasterio ni de su prefecto ni del Papa Francisco, que lo nombró". "No tengo intención de someterme a un juicio espectáculo en el que quienes se supone que deben juzgarme imparcialmente para defender la ortodoxia católica son al mismo tiempo aquellos a quienes acuso de herejía, traición y abuso de poder", ha añadido. En su declaración, el arzobispo Viganò ha asegurado que no se presentó en la sede del dicasterio en el Vaticano el 20 de junio cuando se hizo público por primera vez que había sido encausado por el Vaticano acusado del delito cisma. "No tengo intención de ir al Santo Oficio el 28 de junio, y no he entregado ninguna declaración o documento en mi defensa al Dicasterio, cuya autoridad no reconozco, ni reconozco la autoridad de su prefecto, ni reconozco la autoridad de quien lo nombró", ha asegurado. Viganò se refiere en su escrito al prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández y, al hablar de "quien lo nombró", alude al Papa Francisco. El dicasterio le envió un decreto el pasado 11 de junio, firmado por el secretario (máximo responsable) de la sección disciplinaria, John Kennedy, citando al arzobispo italiano a presentarse en la sede del organismo vaticano el 20 de junio, a las 15:30 horas, para que tomase "conocimiento de las acusaciones y pruebas relativas al delito de cisma del que ha sido acusado", según el documento hecho público por el propio Viganò. Además, el Vaticano especifica que ese delito implicaba "declaraciones públicas que se traducen en la negación de los elementos necesarios para mantener la comunión con la Iglesia católica: negación de la legitimidad del Papa Francisco, ruptura de la comunión con él y rechazo del Concilio Vaticano II". El decreto advierte además de que a falta de comparecencia o de defensa escrita, que deberá ser remitida a este Dicasterio antes del 28 de junio de 2024, será juzgado en rebeldía. El arzobispo Viganò, exnuncio del Vaticano en Estados Unidos (2011-2016), manifiesta que "la iglesia de Bergoglio no es la Iglesia católica, sino esa 'iglesia conciliar' nacida del Concilio Vaticano II y recientemente rebautizada con el no menos herético nombre de 'iglesia sinodal'". "Si es de esta 'iglesia' de la que se me declara separado por cisma, será para mí motivo de honor y orgullo", concluye.

Compartir nota: Guardar Nuevo