Croacia, matemáticamente eliminada de la Eurocopa

La selección de Croacia ha quedado matemáticamente eliminada de la Eurocopa 2024 después de que ni Inglaterra ni Dinamarca lograsen imponerse en sus partidos de este martes en el Grupo C frente a Eslovenia (0-0) y Serbia (0-0). Los de Zlatko Dalic terminaron en tercera posición en el Grupo B, que lideró España por delante de Italia, con dos puntos, después de despedir la fase de grupos el lunes con un empate frente a la 'Azzurra' (1-1); el gol in extremis de Mattia Zaccagni dejaba prácticamente fuera al combinado ajedrezado. Así, Croacia necesitaba que los 'Three Lions' ganasen por cuatro o más goles a los eslovenos y que además la selección escandinava venciese a los balcánicos. Finalmente, no se produjo ninguno de los dos resultados. Tanto Países Bajos (4) como Eslovenia (3) se han garantizado su pase a octavos de final como dos de los cuatro mejores terceros del torneo continental. De momento, Eslovaquia y Hungría se mantienen en las otras dos posiciones de acceso, que se resolverán este miércoles en la última jornada de los Grupos E y F.

Compartir nota: Guardar Nuevo