Alejandra Rubio, la reacción con la que responde a las críticas por su embarazo

Horas después de su regreso a Madrid tras una semana alejada del foco mediático disfrutando de unos días de descanso en Ibiza y Formentera con Carlo Costanzia tras anunciar a bombo y platillo su embarazo en portada de la revista '¡Hola!', Alejandra Rubio ha acudido a una revisión en la madrileña Fundación Jiménez Díaz. Sin la compañía de su novio, la hija de Terelu Campos llegaba a primera hora de este miércoles al hospital para hacerse unos análisis y, tras comprobar que todo marcha correctamente, abandonaba el lugar abrumada por la presencia de varios fotógrafos y reporteros expectantes por conseguir sus primeras palabras sobre su futura maternidad. Con un top blanco que dejaba su incipiente barriguita a la vista -casi imperceptible puesto que es muy delgada y apenas ha cogido peso en estos casi cuatro meses de embarazo- Alejandra ha tenido que caminar un largo trecho hasta encontrar un taxi y no le ha quedado más remedio que enfrentarse a las preguntas de la prensa. Hablando por teléfono en todo momento y con unas gafas de sol para que sus ojos no transmitan cómo se siente, la nieta de María Teresa Campos ha evitado revelar cómo se encuentra y el motivo por el que Carlo no la ha acom,pañado al hopsital. Tampoco ha querido pronunciarse sobre la entrevista de su madre en '¡De Viernes!' y no ha confirmado si es cierto que Mar Flores se enteró del embarazo horas antes de que se publicase la exclusiva. Sin embargo, su tímida sonrisa y algunos gestos que ha hecho al escuchar alguna de las preguntas dejan entrever que está feliz y que pasa olímpicamente de las críticas por haber dado el paso de ser madre con el actor tras apenas 5 meses de relación. Y, aunque guarda silencio para proteger su millonaria exclusiva y se reserva para su reaparición esta tarde en 'Así es la vida', sí ha dado las gracias por las felicitaciones.

