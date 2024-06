Zelenski destituye al jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destituido al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Yuri Sodol, que será reemplazado por el general Andrii Hnatov. "He decidido reemplazar al comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el teniente general Yuri Sodol, por el general de brigada Andrii Hnatov", ha explicado Zelenski en su discurso vespertino diario sin dar mayores explicaciones. La cúpula militar ha sido objeto de críticas recientemente como las del jefe de la Brigada de la Guardia Nacional Azov, Bohdan Krotevich, quien había pedido investigar a uno de los generales por la pérdida de tropas ucranianas en el campo de batalla, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. Krotevich había denunciado que este general, que no cita, "en mi opinión ha matado a más soldados ucranianos que ningún general ruso". Además manifestaó su disposición a testificar. Pese a no haber citado ningún nombre, los medios ucranianos señalaban a Sodol como el general al que se refería Krotevich.

