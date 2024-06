Southgate: "No quiero escuchar a los de fuera, yo ya soy mi mayor crítico"

Leipzig (Alemania), 24 jun (EFE).- Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, respondió este lunes a las críticas que ex jugadores como Gary Lineker lanzan a su equipo desde los medios de comunicación, y afirmó que no quiere "escuchar a los de fuera" porque él es "su mayor crítico" a la hora de analizar sus decisiones.

El técnico del combinado británico ha sido cuestionado por ex jugadores como Lineker o Alan Shearer después de empatar 1-1 ante Dinamarca. Southgate restó importancia a las palabras de los dos internacionales ingleses y dejó claro que sólo piensa en la Eurocopa.

"Ese es el mundo en el que estamos. Soy ajeno a ello, no me importa en absoluto. Lo que me importa es guiar a este grupo de jugadores a lo largo del torneo. Somos un equipo de alto nivel. Me siento muy cómodo con esa vida. No necesito escuchar a los de fuera, porque yo soy mi mayor crítico, y creo que la mayoría de los jugadores también lo son. Así es como se entrena a un equipo y se mejora su rendimiento", declaró.

Southgate reconoció que durante los últimos días ha estado mucho tiempo con sus jugadores en el campo de entrenamiento, donde mantuvo "muchas conversaciones" con sus jugadores para intentar mejorar la imagen de un equipo que tiene cuatro puntos después de dos jornadas de la fase de grupos y que se jugará la clasificación para octavos frente a Eslovenia.

"Lo que yo diga es bastante irrelevante, tenemos que hacerlo sobre el terreno de juego. Todos estamos de acuerdo. El camino a seguir es bastante sencillo de definir, y tenemos que llevarlo a cabo. Espero que lo hagamos mañana. "El ambiente es muy bueno. Conocemos el mundo en el que vivimos, siempre habrá ruido externo pero no debe afectarnos. Lo importante es lo interno", dijo.

" Nos centramos en el rendimiento. Los resultados ya nos han metido básicamente en la siguiente ronda y ahora queremos ser primeros de grupo. No nos escondemos de nada ni ponemos excusas. Eso no es lo que hacemos como grupo. Tácticamente, mañana será un partido diferente. Hay algunos fundamentos a los que tenemos que volver", agregó.

Además, manifestó que intenta buscar una defensa que dé equilibrio a Inglaterra y señaló que en último partido amistoso que disputó antes de la Eurocopa, frente a Islandia, jugó con la zaga un poco abierta y con jugadores que no había disputado muchos minutos.

"Contra Serbia intentamos encontrar un equilibrio. Necesitábamos una zaga capaz de mantener la portería a cero. Hay que defender bien. Aunque no hemos utilizado el balón como nos hubiera gustado. Tenemos que darle la vuelta al balón más arriba y eso es algo en lo que hemos estado trabajando".

Por último indicó que no quiere entrar en detalles sobre si hará cambios en su once porque su rival, Eslovenia, le "estará escuchando" y quiere ser discreto. "Nuestro rendimiento tendrá que hablar por sí mismo. Es importante responder a las preguntas lo mejor que pueda, pero se me juzgará por la forma en que juegue el equipo. Lo entiendo y me siento cómodo con ello", finalizó. EFE.

jjl/jl