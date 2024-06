Scaloni dice que sus jugadores saben poner límites a partidos broncos

Nueva Jersey (EE.UU.), 24 jun (FEE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, aseguró que no hay que ponerse en "alerta roja" sobre la posibilidad de que haya este martes un partido bronco contra Chile en la segunda jornada del grupo A de la Copa América.

Scaloni señaló que su equipo ha jugado "muchos partidos de estas características" y que "los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar, porque se deja al equipo con diez", añadió, en la rueda de prensa celebrada en el Metlife Stadium, donde se citarán la Albiceleste y la Roja.

El técnico argentio, que no quiso hablar más sobre el estado del terreno de juego, recalcó que tampoco hay que darle importancia a la final perdida en 2016, cuando Leo Messi llegó a renunciar a la selección, porque el fútbol solo vive de presente.

"Lo importante es lo que está ahora acá. El presente es un momento muy lindo, el presente es lo importante. Lo que pasó pasó y lo que venga (cuando Messi decida no seguir) ya se verá", indicó Scaloni.

"Lo que pasó antes es pasado, la Copa que ganó Chile o (el Mundial) nosotros. Vivimos el presente y este equipo lo sabe muy bien, cada partido es diferente", manifestó.

Al contrario de Ricardo Gareca, que volvió a quejarse del estado del terreno de juego, Scaloni no quiso volver a incidir con los problemas que están presentando las canchas en las que se ha sustituido el césped artificial por natural.

"No lo vi todavía (el terreno) y ya dije lo que tenía que decir. Hay que adaptarse a lo que hay y no quiero incidir, porque es igual para todos", dijo Scaloni, que prefirió que Nahuel Molina, también presente en la rueda prensa, no contestase a este asunto.

El técnico argentino, que al ser preguntado por la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel dijo sentirse reflejado en él primero en su época de jugador, afirmó que Canadá y Chile son equipos distintos y que han tomado "sus recaudos" ante el juego chileno, que la ausencia de un jugador importante -Diego Valdés en Chile- "siempre trastoca" y que estará "a la expectativa" de los posibles cambios tácticos que introduzca Gareca. EFE

