Robert Lewandowski continuará en la selección polaca a pesar de la eliminación en la Eurocopa

El delantero Robert Lewandowski ha asegurado que quiere continuar su carrera en la selección polaca pese a la decepcionante actuación del combinado en la Eurocopa de Alemania 2024, y ha afirmado que el partido de este martes contra Francia, el último de la fase de grupos, no será el último con la selección. "Todavía siento ese fuego dentro de mí. Tal vez un día me despierte y diga 'tengo que retirarme de la selección polaca'. Pero mañana no es mi último partido", declaró en rueda de prensa el delantero del FC Barcelona, de 35 años. Polonia ya está eliminada de la Eurocopa 2024 antes de su último partido de la fase de grupos ante los franceses. Una de las razones de la temprana eliminación es la lesión en el muslo de Lewandowski, que hizo que el capitán se perdiera la derrota por 2-1 ante Países Bajos y sólo saliera como suplente en la derrota por 3-1 ante Austria. "Ahora puedo decir que estoy listo. Por desgracia, ya es demasiado tarde para nosotros. Pero aún nos queda un partido y queremos devolverle algo a nuestros aficionados", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo