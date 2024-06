Netanyahu dice estar comprometido con la tregua, Hamás lo acusa de alargar negociaciones

Jerusalén, 24 jun (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes estar comprometido con la propuesta de tregua anunciada por el presidente estadounidense, Joe Biden, mientras Hamás lo acusa de alargar las negociaciones para ganar tiempo y continuar la guerra en Gaza.

"Estamos comprometidos con la propuesta israelí acogida por el presidente Biden. Nuestra postura no ha cambiado", aseguró el mandatario durante un discurso en la Knéset (Parlamento israelí).

Sus declaraciones llegan después de que el propio Netanyahu asegurase anoche en una rara entrevista con un medio israelí que está "preparado para un acuerdo parcial" con Hamás para lograr el retorno de parte de los rehenes en Gaza, pero que no pondrá fin a la guerra hasta no destruir al grupo islamista.

"Estamos obligados a continuar luchando tras una pausa para lograr nuestra meta de destruir a Hamás", defendió el político en el programa "Los patriotas", del derechista Canal 14 israelí, en su primera entrevista en un medio hebreo desde el 7 de octubre.

En un mensaje este lunes en respuesta a la entrevista, Hamás acusó a Netanyahu de mentir a las familias de los rehenes israelíes. "No le importan las vidas de sus hijos", dijo Izzat al Rishq, uno de los miembros del buró político del grupo islamista.

El movimiento palestino insistió en su disposición a negociar un acuerdo de liberación de rehenes que incluya el fin de los combates en Gaza y la retirada total de las tropas israelíes, y dijo que la pelota ahora está en el tejado de las autoridades israelíes.

En su discurso este lunes, el mandatario israelí insistió en que su compromiso con el plan de tregua no excluye el hecho de que la guerra no acabará hasta que Hamás no haya sido totalmente destruido. EFE

