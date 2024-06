La UE adopta los castigos contra gas natural licuado ruso y amplía medidas contra elusión de sanciones

La Unión Europea ha adoptado este lunes la 14ª tanda de sanciones contra Rusia por la invasión militar de Ucrania, en una ronda que castiga por primera vez el negocio del gas natural licuado ruso y que ampliará las medidas en marcha para evitar la elusión de sanciones por vía terrestre, marítima y aérea. Tras más de dos años de conflicto en Ucrania, la UE da el paso de poner coto al negocio del gas natural licuado a través de medidas contra la 'flota en la sombra' con la que Rusia lleva este suministro del Ártico a puertos europeos y luego, mediante un cambio de barco, lo transporta a Asia. Con esta ronda, la UE prohibirá los servicios de recarga de gas natural ruso en territorio comunitario con fines de operaciones de transbordo a terceros países, tanto transbordos de buque a buque como los de buque a tierra, aunque la medida no afecta a la importación para uso en territorio comunitario; caso de España, que ha aumentado un 35% en 2023, convirtiendo a Rusia en el tercer suministrador de gas del país, con el 18%. En todo caso, la Comisión Europea supervisará la aplicación y el desarrollo de esta decisión y podrá proponer en el futuro medidas paliativas en caso necesario. En busca de reforzar las sanciones y aumentar su funcionamiento en la práctica evitando la elusión de las medidas, los 27 obligarán a las empresas matrices de la UE que reforzar los controles de sus filiales en terceros países para que no participen en ninguna actividad que permita sortear las sanciones. También se refuerzan las sanciones contra la reexportación de material que Rusia puede emplear en el campo de batalla. Ahora, los operadores de la UE tendrán que aplicar mecanismos control para identificar y evaluar los riesgos de estas operaciones con Rusia. Para evitar las maniobras rusas para burlar las sanciones se prohíbe el sistema de transferencia de mensajes financieros, SPFS por sus siglas en inglés, desarrollado por el Banco Central de Rusia para neutralizar el efecto de las medidas restrictiva después de que se sacara a bancos rusos del sistema SWIFT. Así, las entidades de la UE que operen fuera de Rusia tendrán prohibido conectarse al SPFS o a otros servicios especializados de mensajería financiera equivalentes y se prohíbe operadores de la UE realizar transacciones con ciertas entidades rusas tanto en Rusia como fuera, aunque quedarán fuera de la medida el pago de operaciones energéticas. SANCIONES CONTRA 116 PERSONAS Y ENTIDADES Este extenso paquete de medidas incluye también sanciones individuales contra 116 personas y entidades, en concreto 69 personas responsables de apoyar la campaña bélica de Rusia en Ucrania, incluyendo empresarios, propagandistas, miembros del Ejército, la judicatura y los servicios de Inteligencia rusos. Respecto a las empresas, la UE impone sanciones a entidades implicadas en eludir restricciones mediante transacciones financieras y la entrega de mercancías prohibidas por el bloque, caso de una empresa que explota el puerto de Vostochny que se utilizó para enviar a Rusia armas y municiones procedentes de Corea del Norte. Se añade a varias empresas rusas de la industria militar y de defensa, empresas proveedoras de tecnologías vitales de doble uso utilizadas en el campo de batalla y empresas que transportan armas y personal militar hacia la zona de guerra. El bloque europeo adopta igualmente medidas punitivas contra organizaciones implicadas en el secuestro de niños ucranianos, caso de 'International Children's Center Artek', que organiza campamentos para niños de Ucrania, la Fundación Kadyrov, que lleva a cabo programas reeducativos para niños y adolescentes ucranianos, y la Unión Republicana de la Juventud de Bielorrusia, activa en la deportación de niños ucranianos desde los territorios ocupados por las tropas rusas. SANCIONES A 61 EMPRESAS EXTRANJERAS Y AL TRANPORTE AÉREO, MARÍTIMO Y POR CARRETERA En un intento de responder a las acciones rusas se añaden 61 empresas a la 'lista negra' europea de entidades que apoyan al sector militar e industrial de Rusia y tendrán restricciones más estrictas a la exportación de bienes y tecnologías de doble uso. Estas entidades incluyen empresas tanto en Rusia, 33, como en China, 19, Kazajistán, 1, Kirguistán, 2, Turquía, 9, y Emiratos Árabes Unidos, 2, e India, 1, y son señaladas por la UE por participar en la elusión de restricciones comerciales y en la adquisición de piezas que pueden emplearse para fabricar aviones no tripulados o material que usa el Ejército ruso en Ucrania. Entre las empresas rusas destaca Grupo Volga Dnepr y sus filiales por prestar servicios al sector militar-industrial ruso, así como a sus accionistas, al igual que Sovcomflot, la mayor naviera rusa especializada en el transporte de gas licuado, crudo y productos petrolíferos. Por primera vez la UE adopta medidas concretas contra una treintena de buques, identificados como la 'flota a la sombra' de Rusia que le provee de material que usa en la guerra de agresión a Ucrania, que tendrán denegado el acceso a puertos y prestación de servicios. Entre otras razones, las medidas están justificadas por el transporte de material militar para Rusia, el transporte de grano ucraniano robado y el apoyo al desarrollo del sector energético de Rusia, por ejemplo mediante el transporte de componentes de gas natural licuado o transbordo de gas. También se amplían las medidas contra el transporte por carretera, y se prohibirá el transporte de mercancías a operadores que cuenten con propiedad rusa, en un 25%. Se amplía la prohibición de volar en la UE y se extiende el veto de aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE a cualquier aeronave utilizada para un vuelo no regular, y cuando una persona física o jurídica, entidad u organismo ruso, esté en condiciones de determinar efectivamente el lugar o el momento de su despegue o aterrizaje para acudir, por ejemplo, a un destino de vacaciones o a una reunión de negocio.

Compartir nota: Guardar Nuevo