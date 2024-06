La Princesa Ana de Inglaterra, ingresada con una conmoción cerebral tras sufrir un accidente

Nuevo varapalo para la Casa Real Británica. Tal y como ha informado Buckingham Palace a través de un comunicado, la Princesa Ana de Inglaterra está ingresada en un hospital de Southmead, Bristol a causa de una conmoción cerebral tras sufrir un accidente en la finca de Gatcombe Park, donde se encontraba pasando el fin de semana con su marido, Tim Laurence, y sus hijos Zara y Peter Tindall. Un incidente que según la prensa británica podría haberse producido al ser golpeada por un caballo, algo que no se ha confirmado oficialmente. "Ha sufrido heridas leves y conmoción cerebral" ha informado Palacio en el texto que ha difundido a través de sus redes sociales en torno a las 13.30 horas de este lunes. Aunque su estado no presenta gravedad, los médicos han tomado la decisión de ingresarla para que permanezca en observación como medida de precaución. Los compromisos de la hermana del Rey Carlos III -uno de los bastiones de la monarquía británica a raíz de la enfermedad de su Majestad y la de Kate Middleton, de baja durante sus respectivos tratamientos contra el cáncer que les fueron detectados con días de diferencia a finales del mes de enero- se han cancelado por el momento, aunque según 'The Sunday Times' podría recibir el alta hospitalaria y continuar con su recuperación en su residencia a finales de esta semana. "Debido a este suceso, aunque se prevé una pronta recuperación, su agenda queda paralizada y los compromisos que tenía para esta y la próxima semana quedan cancelados. Su Alteza Real pide disculpas a todos aquellos que puedan sentirse molestos o decepcionados por ello", ha explicado el portavoz de la Familia. Un percance del que ha sido informado el Rey Carlos, que ha transmitido su apoyo y su cariño públicamente a la Princesa Ana, con la que mantiene una estrecha relación.

Compartir nota: Guardar Nuevo