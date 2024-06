El equipo español de SailGP termina séptimo en Nueva York y roza la Gran Final de San Francisco

El equipo español de SailGP ha terminado en el séptimo puesto este domingo en el Gran Premio de Nueva York (Estados Unidos) y es tercero en la clasificación general, lo que le permite acariciar la Gran Final de San Francisco, última cita de la cuarta temporada de la competición. Así, el 'F50 Victoria' llegará a la ciudad del norte de California en tercer lugar con 76 puntos, cinco más que su inmediata perseguidora, la Francia de Quentin Delapierre. Nueva Zelanda lidera el campeonato con 93 unidades y Australia es segunda con 78. Este domingo, el Spain SailGP Team fue sexto y séptimo en las dos carreras de flota; no consiguió colocarse en primera línea en ambas salidas, y aunque fue capaz de remontar puestos a lo largo de las dos mangas, no pudo acceder a la final del Gran Premio. La victoria fue para la Nueva Zelanda de Peter Burling, líder de la competición, mientras que la Canadá de Phil Robertson fue segunda y Emirates GBR, pilotado por Giles Scott, tercero. El piloto del Spain SailGP Team, Diego Botín, destacó que el Gran Premio ha estado marcado "por malas salidas" "Tenemos que analizar por qué ha pasado e intentar que no se repita. Llegar apretados a San Francisco nos mete un poco más de presión, y eso sin duda nos hará ir más preparados", apuntó. El último Gran Premio de SailGP, así como la Gran Final de la competición, se disputarán dentro de tres semanas, los días 13 y 14 de julio, en San Francisco.

