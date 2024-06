Dulceida nos desvela cómo está llevando su embarazo y qué le parece el 'baby boom' en el mundo influencer

Después de los comentarios que hizo Laura Matamoros sobre los 'premios Ídolo' en 'Supervivientes 2024', parece que todo se ha calmado. Al menos, eso es lo que nos confirmaba Dulceida hace unos días en la presentación de la nueva campaña New de 'El Corte Inglés'. La influencer nos confesaba que no tiene ningún problema con Laura Matamoros: "La verdad es que me escribió, no hemos quedado, no hemos hablado pero ningún problema" y, además, nos confirmaba que, si se encuentran, se saludarán: "Claro, sí". En cuanto a cómo está llevando su embarazo, Dulceida explicaba que "no puedo hacer muchísimas cosas, es lo que peor llevo, estoy feliz y encantada de estar embarazada, es algo que quería desde hace mucho tiempo, estamos deseando conocerla, se mueve muchísimo, cada vez la notamos más, la hablamos, estamos viviendo momentos las dos solas muy bonitos, nuestro mejor momento, pero obviamente hay muchas cosas en el embarazo pensaba que todo era bonito y no, no lo es". Está encantada con esta nueva etapa que está viviendo y nos aseguraba que su mujer está constantemente a su lado: "Al final me está sorprendiendo, es un proceso que es muy novedoso, se habla mucho de la soledad en el embarazo, al final lo que te está pasando, los cambios son solo a ti pero está muy consciente, a mi lado, como tiene que ser. Acompañándome en el proceso, muy bien". Por último, le preguntábamos qué le parece el 'baby boom' que hay en el mundo influencer y no podía ocultar su felicidad: "Justo, qué fuerte. Muy bonito, compartirlo con ella, con marta todas, todas a la vez, con la misma edad todas".

