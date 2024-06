Colectivos LGTBI dicen que el cartel del Orgullo de Madrid "invisibiliza" su realidad y piden tomar conciencia

La Federación Estatal LGTBI+ y el Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM) han señalado este lunes que el cartel de la celebración del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid "invisibiliza" la realidad del colectivo y han pedido "tomar un poco de conciencia" de su lucha. En esta campaña institucional se pueden observar zapatos de tacón, copas, preservativos y osos de peluche. "Antes de diseñar unos carteles, que pretenden representar la fecha de mayor visibilidad y reivindicación de un colectivo entero, hay que tomar un poco de conciencia de cuál es el origen de su lucha, de cuáles son sus reivindicaciones actuales y, además, no obviar cada una de sus siglas, porque lo que no se nombra directamente no existe", ha asegurado la vicepresidenta de la Federación Estatal LGTB+, Paula Iglesias, en declaraciones a Europa Press sobre el cartel del Orgullo de Madrid. En este sentido, Iglesias ha destacado que el Orgullo "es principalmente lucha y reivindicación", pero que también es la "celebración del poder ser en libertad", así como de los derechos que se han conseguido y "el poder alzar la voz por tantas y tantas personas en otros países que aún siguen sin poder hacerlo por miedo incluso a día de hoy a perder la vida". "Pero en ningún caso se puede obviar cuál es el origen y el sentido del orgullo, esa parte principal reivindicativa, para hacerlo ver como una simple fiesta en la que lo que prima es el alcohol y el sexo", ha subrayado. Asimismo, ha criticado el contenido del cartel, que ha dicho que utiliza "símbolos que siguen estigmatizando al colectivo y que lo único que hacen es seguir perpetuando estereotipos sobre las personas LGTBI, como la hipersexualización o incluso la pluma". En la misma línea se ha mostrado el presidente del Colectivo LGTBI de Madrid (COGAM), Ronny de la Cruz, en declaraciones a Europa Press, que ha dicho que, en el cartel, "se invisibiliza la realidad del colectivo LGTB, no salen las siglas, los símbolos salen desvirtuados en un contexto como muy festivo, no hace referencia a ningún tipo de reivindicación". También ha expuesto que la campaña del consistorio madrileño "mezcla símbolos en los que no se debería poner el foco en un cartel institucional del Orgullo, como son el preservativo, el alcohol y el tema de los tacones". Asimismo, ha aplaudido que el ayuntamiento quiera apostar por la prevención y el fomento del sexo seguro, pero ha agregado que este "no era el sitio". "Porque desvirtúa completamente y al final lo que hace es estigmatizar, caer en clichés, en estereotipos de que es una fiesta algo que, bueno, hay gente que ya lo menciona, aunque evidentemente no estamos de acuerdo con ello, que es una fiesta y que es todo un montón de sexo y orgías", ha afirmado. Además, ha lamentado que este cartel no "beneficia" a que se vea "lo que debe ser el centro del orgullo", que, para COGAM, es "la reivindicación y la búsqueda de la igualdad real". REDONDO ACUSA AL PP DE "FRIVOLIZAR" CON EL CARTEL Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado este lunes al Partido Popular de "frivolizar" con el cartel del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid y ha señalado que es "muy perjudicial para la lucha, para la reivindicación y para la igualdad". A juicio de Redondo, las instituciones gobernadas por el Partido Popular "pretenden devolver al armario y devolver a una oscuridad y a una invisibilidad a toda esta lucha". Además, ha añadido que el no se trata "simplemente" de una fiesta. "La fiesta es el instrumento, el instrumento para dar a conocer y hacer parte de la sociedad de esta lucha y de esta reivindicación que, como digo, lleva décadas luchando para que la igualdad real y efectiva también llegue al colectivo de personas LGTBI", ha recalcado Por su parte, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que retire la campaña institucional de Orgullo para apuntar que "alcohol, fuegos artificiales, sexo y taconeo" es un claro caso de "LGTBIfobia institucional" y "estigmatiza a un colectivo". El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha acusado a Más Madrid y PSOE de "querer politizar todo", para afirmar que el cartel institucional del Orgullo, con zapatos de tacón, preservativos y osos de peluche, "es también reivindicativo".

Compartir nota: Guardar Nuevo