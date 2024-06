Bárbara Rey da la última hora sobre su demanda contra Ángel Cristo y reacciona al último zasca de su hijo

Después de meses recopilando información y con sus abogados pendientes no solo de lo que han dicho Ángel Cristo Jr. y su novia Ana Herminia en los platós, sino también de lo que se ha publicado en diferentes medios de comunicación, Bárbara Rey y Sofía Cristo han presentado una demanda "importante y muy larga" contra diferentes personas -entre las que están su hijo y su 'nuera'-, programas de televisión, revistas y confidenciales para defender su honor y su intimidad tras las calumnias que, a raíz de que el superviviente se sentase por primera vez en '¡De Viernes!', se han dicho sobre la vedette y su hija y no están dispuestas a consentir. Así lo ha confirmado la propia Bárbara ante los micrófonos de Europa Press tras varios días alejada de los focos. "Es totalmente cierto. Se dicen muchas mentiras pero eso es cierto" ha afirmado cuando le hemos preguntado si la demanda ya está cerrada -puesto que han ido ampliándola con las declaraciones que Ana Herminia y Ángel han hecho durante el paso de su hijo por 'Supervivientes 2024'- anunciando que pronto irán llegando las notificaciones del Juzgado a aquellos contra los que han tomado medidas legales. Una reaparición en la que la vedette, de camino a un centro médico para ir a una de sus revisiones -está en tratamiento contra una depresión desde hace meses-, ha evitado contestar a su hijo tras afirmar que siempre la querrá, pero lejos de su vida: "Voy a que me hagan mi revisión que yo estoy yendo a médicos, ya lo sabéis. Y no tengo que decir nada" ha zanjado, dejando claro que no piensa arremeter contra Ángel a pesar de los duros dardos que le ha lanzado tras su regreso de 'Supervivientes'.

