Adara da marcha atrás en su decisión y se atreve a participar en 'Supervivientes'

Después de haberse echado atrás en el que tendría que haber sido su primer día como concursante en 'Supervivientes', Adara Molinero reune las fuerzas que le faltaban y se atreve a vivir esta nueva aventura junto a sus compañeros. Cuando le preguntaban por lo vivido la pasada gala, Adara hablaba de cómo se sintió minutos antes de saltar del helicóptero: "Estaba muerta de miedo y asustada". En cuanto a quién ha pensado en estos días en los que ha estado islada, comentaba: "Me acuerdo de mi hijo, de mi madre, de mi familia, de mis amigos, de mi novio, de todas las personas que me siguen y son súper fieles, me dan su cariño continuamente, quizás están decepcionados conmigo". Cambiando el semblante con el paso de los minutos, todo apuntaba a que Adara iba a cambiar de decisión con respecto a su futuro en el programa pero, sin lugar a dudas, fue el mensaje de su pareja el que terminó de convencerla en esta ocasión. "Te esperaré un mes o toda la vida" terminaba diciendo Álex Ghita en un emotivo vídeo de ánimo para su pareja. Finalmente, Jorge Javier Vázquez conectaba con Adara para conocer su decisión definitiva con respecto al concurso. "Por un lado he pensado que este puede ser mi último reality, solo hago grandes cosas que me apasionen y me ilusonen y por ahora no hay nada más" reconocía la concursante antes de comunicar su decisión definitiva: "Por otro lado, por todas esas personass que me quiern y me apoyan siempre, voy a intentarlo".

