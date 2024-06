Terelu Campos se sienta en '¡De viernes!' y habla del embarazo de Alejandra Rubio

Terelu Campos ha reaparecido esta noche en '¡De viernes!' después del anuncio que su hija, Alejandra Rubio, y Carlo Costanzia hacían esta semana en la revista ¡HOLA! informando que están esperando su primer hijo en común. Emocionada al ver nada más empezar el programa un vídeo-resumen de su historia como madre y de cómo ha evolucionado su hija a lo largo de todos estos años, Terelu aseguraba estar "ahora más tranquila" después de semanas de lo más complicadas. Así lo ha contado ella. La hermana de Carmen ha desvelado que han sido días complicados y comentando que "parte de lo que me ha ocurrido en mi voz ha sido el silencio, cuando tú no puedes compartir esto con nadie porque no pertenece a mi vida...". Lo primero que ha querido dejar claro es que "evidentemente" se quedó en shock al saber que su hija estaba embarazada y ha asegurado que "vengo con la autorización que tengo que venir, Alejandra y Carlo, ambos". Además, también ha querido tener unas palabras sobre la difícil tarde que ha tenido su hermana en 'Así es la vida', desvelando que "hay un momento en la vida en el que, de verdad, no se puede más. Sentarte en tu casa y escuchar a personas que te han querido, mentir... y luego, la persona que dice 'entiendo que no te hables con tu hijo', esa persona sí que ha vivido el dolor de mi madre". Pero... ¿cómo se enteró de todo? Después del viaje en Málaga, Alejandra le cuenta a su madre la buena nueva: "Fue a la farmacia y compró el predictor, ella pensó que no le podía pasar eso, pero pasó"... por lo que con estas palabras confirma que lo compró su hija, no un amigo, como se ha dicho. "Lo primero que me pasó por la pareja es '¿estás bien?' y la pregunta lógica '¿qué vais a hacer?'" aseguraba Terelu y, además, confesaba que "no conozco a Carlo, lo poco que he visto, me gusta, no he hablado con él del embarazo". Lo que sí que tuvo muy claro "desde el principio en decirle que 'yo voy a estar así' en la decisión que tomes o toméis" y en ese momento en el que hablaba con su hija "me acordé de mi madre cuando me lo dijo, le hubiera dado igual lo que llevasen". En cuanto a la exclusiva, Terelu le animó a hacerla con su revista de cabecera porque pensó que "si ella podía hacer eso para pasar un embarazo tranquilo respecto a la economía, a mí me parecía bien". Eso sí, las críticas no le han sentado bien: "Estoy dolida porque se puede hablar con cariño y discrepar, con un poquito de tacto, pero faltar al respeto, insinuar e insultar, no". También ha hablado de su 'no relación' con Mar Flores y ha asegurado que "no tengo nada que opinar de Mar Flores, ni tengo ninguna guerra ni la he tenido nunca. La madre de Carlo y yo no tenemos relación porque no la hemos tenido nunca"... pero también ha adelantado que no sabe si a partir de ahora tendrán relación. Ya una vez en plató, Terelu ha querido dejar claro que ella lo sabe "desde el momento que ella lo sabe", que fue después de un viaje que hace con Carlo y un matrimonio cercano: "ese amigo bajó a la farmacia, compró el predictor y ya está". De esta manera, se contradice en lo que decía en la previa y confirma la versión de su hija.

