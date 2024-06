Decenas de miles de israelíes vuelven a tomar las calles contra Netanyahu

Decenas de miles de manifestantes han salido un sábado más a las calles de las principales ciudades israelíes para protestar contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, pedir la convocatoria de elecciones anticipadas y exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. La manifestación más multitudinaria ha sido de nuevo en Tel Aviv, donde han coreado consignas como "Vivos, vivos y no en bolsas" en la que es ya según las estimaciones la manifestación más nutrida desde el 7 de octubre. Los convocantes aseguran que unas 150.000 personas han secundado la protesta, según recoge el diario 'Yedioth Aharonoth' en su edición digital. También ha habido manifestaciones en Jerusalén, Haifa, Beersheba y otras ciudades. Las marchas han recordado a la militar Naama Levy, retenida en Gaza y que hoy cumple 20 años. Su madre, Yoni Levy, ha emplazado a Netanyahu a "amar y cuidar de ella y de todos los rehenes igual que se ama y cuida de sí mismo". "Me imagino qué estarías haciendo hoy. Prepararíamos una mesa llena de dulces y globos y regalos para ti como hacemos todos los años. Este día podría haber sido muy feliz", ha relatado. "En su lugar, estás ahí, en la oscuridad, desde hace 260 días. Este año los dulces no saben a nada y no hay regalos", se ha lamentado.

