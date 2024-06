Carmen Borrego explota en 'Así es la vida' tras el embarazo de Alejandra Rubio

El caos ya ha llegado. Tan solo dos días después de la exclusiva que han ofrecido Alejandra Rubio y Carlo Costanzia a la revista ¡HOLA! anunciando que se convertirán en padres el próximo mes de diciembre, Carmen Borrego ya ha explotado públicamente por las polémicas que se han creado alrededor de la información. Alejandra se encuentra en Formentera, Terelu Campos está escondida en su domicilio debido a que no podía reaparecer públicamente hasta esta noche en 'De viernes' y Carmen ha sido la única que ha tenido que enfrentarse a las cámaras estos días debido a su trabajo en los platós. Hoy, la pequeña de las Campos no ha aguantado más y se ha marchado del plató 'Así es la vida' cuando se hablaba de la entrevista que dará su hermana esta noche en Telecinco hablando del embarazo de su hija: "Alguien entiende que no podemos más, alguien entiende que voy a terminar ingresada. Estoy hartísima y no puedo más". En cuanto a que frente le va a doler más en 'De viernes', Carmen ha expresado que "el embarazo no es un frente. Ya hemos dicho que primero te quedas en shock, pero el apoyo a Alejandra siempre de su madre y de su tía"... por lo que imagina que Terelu hablará "de lo que supone para ella convertirse en abuela, que es lo más bonito hasta que llegan otros motivos". Sin embargo, el momento más tenso se ha producido cuando Antonio Montero le recriminaba que la fama no es un paseo por las nubes, que no se puede quejar de que se hable ahora de ellas cuando ha sido su sobrina quien ha anunciado su embarazo y que si le molesta el tema, que se vaya de la tele. Tras estas palabras, Carmen se enfadaba y hacía el amago de marcharse del plató, no sin antes decir: "Llevo 30 años trabajando, tengo que vivir de lo que pasa en mi familia porque vives tú de lo que pasa en mi familia y no eres de mi familia. Tengo que afrontar aquí todos los putos días cosas que no quisiera afrontar. Ya está bien de cinismo".

