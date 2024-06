Alba Paul, encantada con el 'baby boom' de influencers

Dulceida y Alba Paul está exprimiendo al máximo esta nueva etapa en su vida. Las dos está felices, deseosas de verle la cara a su primera hija en común... y esa felicidad la comparten con otras influencers que han anunciado su embarazo. Es el caso de Anabel Pantoja, amiga de la pareja. Hace unos días hablábamos con la mujer de Dulceida y nos confesaba que les hace mucha ilusión "porque prácticamente nos hemos ido enterando al mismo tiempo que todo el mundo, no sabíamos nada y el hecho de que gente que tenemos cerca vaya a ser mamá o vaya a vivir ese momento al mismo tiempo que nosotras, pues también te ayuda". Y de un embarazo a otro, ya que después de conocer el de Anabel, nos enterábamos de que Alejandra Rubio espera un hijo con Carlo Costanzia... pero sin embargo a ella no la conoce, pero "me alegro también por ella, que también sé que va a ser mamá, así que me alegro mucho por ella y nada, muy joven también, sí. Pero bueno, eso, cada una cuando quiere". Alba nos confesaba que Dulceida y ella están "preparadas" para las críticas porque "sabemos que hagamos lo que hagamos, alguna crítica nos va a caer, pero al final creo que todas las madres intentan hacer lo mejor por sus hijos, cada madre es un mundo, cada una lo hace como puede y nosotras lo haremos lo mejor posible, o sea, que yo creo que se nos dará bien, espero, y que la gente criticar, criticará por cualquier cosa, así que, que sigan criticando". Por último, la mujer de Dulceida nos mostraba su apoyo a Pastora Soler, tras las críticas recibidas al haber sido elegida como pregonera del orgullo en Sevilla: "No tengo ningún tipo de opinión acerca de eso porque no discrimino a nadie porque sea del colectivo o no, al revés, al final si alguien apoya al colectivo y está presente y quiere estar con nosotros pues bienvenida seas y es que al final lo que se trata es de igualdad de que todos seamos lo mismo y ya está que seamos gays o no gays o lesbianas o lo que seamos, así que yo encantada de que esté y forme parte de eso".

Compartir nota: Guardar Nuevo