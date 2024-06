VÍDEO: Montero acusa a Milei de seguir "política de la selva" y siente vergüenza porque Madrid dé "amparo a populismos"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de Argentina, Javier Milei, de seguir "la política de la selva" y ha afirmado que siente "vergüenza y pudor" por el hecho de que la Comunidad de Madrid "aplauda estas ideas", dando amparo a la ultraderecha y populismos. Montero ha acudido este sábado hasta la localidad vizcaína de Gernika para asistir al acto de jura del lehendakari Imanol Pradales donde, a preguntas de los periodistas, se ha referido, entre otras cuestiones, a la visita este viernes a Madrid del presidente argentino Javier Milei. En este sentido, ha lamentado que lo acontecido fue una visita que la Comunidad de Madrid "protagonizó para hacer una política de confrontación y provocación al Gobierno de España". A su juicio, esto no fue, sin embargo, "lo más llamativo del día" sino "el discurso, el tono de las palabras y el contenido que se expresó, que aplaudió el PP de Madrid, la señora Díaz Ayuso y, con su silencio, el PP de Génova, de Alberto Núñez Feijóo". "Hace tiempo que no escuchaba en nuestro país palabras tan destructivas con lo colectivo, con el bienestar social y la capacidad de que cada uno aportemos al bienestar de nuestra tierra. Algo tan significativo como trasladar que la justicia social, base de cualquier democracia, se cuestione de la forma tan agresiva como se hizo", ha censurado. En esta línea, ha criticado que se negara que los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades, que es "el basamento de la convivencia y de la democracia". "Hacer posible un estado del bienestar para que todos seamos iguales se hace contribuyendo cada uno, según su capacidad, con un sistema fiscal progresivo y justo. Pero el señor Milei dijo que pagar impuestos era robar y atentar contra la propiedad privada", ha advertido. Montero ha acusado así al presidente argentino de perseguir "la política de la selva, del sálvese quien pueda" para que quien tenga oportunidades las aproveche y el que no se fastidie". "Me da pudor y cierta vergüenza que una Comunidad de un país tan democrático como España albergue discursos de este tipo y aplauda este tipo de ideas, dando amparo a la ultraderecha y populismos que eligen nuestro país a decir cosas que no se atreven a decir en sus países de origen", ha añadido. Por todo ello, ha condenado los discursos oídos en Madrid y ha reclamado "respeto y cumplimiento de la ley a la presidenta del Madrid, que es la responsable de que se asistiera a un discurso que rompe las bases de la Constitución y la democracia". "Espero que el señor Feijoo, lo module, rectifique o se separe de él", ha zanjado. Por otro lado, y en relación a la ley de amnistía y la polémica surgida, Montero ha pedido "respeto a las actuaciones de la justicia y del Legislativo". "La ley de amnistía le tocaba al poder político impulsarla y desarrollarla, y le toca al poder judicial aplicarla en la literalidad del texto resultante de la soberanía popular que reside en las Cortes", ha detallado. Así, ha defendido que "no se puede cambiar ni el espíritu del legislador ni tampoco hacer una interpretación fuera del contexto planteado por los legisladores". "Dicho esto, respeto a la justicia y espero que las actuaciones que se practiquen pongan la verdad y la realidad encima de la mesa", ha añadido. Cuestionada por la posibilidad de que Cataluña cuente con una financiación singular y las críticas del PP, Montero ha acusado a la formación popular de "no saber cómo sobreactuar con todas las cuestiones, especialmente cuando consisten en impulsar una confrontación territorial con Cataluña". "La posición del PP se ha fundamentado durante este tiempo en hacer de la confrontación entre territorios su razón de ser. Cuando se le va acabado esa parte del discurso, buscan otros nuevos. No entiendo qué es lo que van a llevar al Constitucional. Me parece absurdo", ha asegurado. INVESTIDURA Por último, la vicepresidenta ha felicitado al nuevo lehendakari y ha trasladado sus "mejores de deseos" al nuevo Ejecutivo vasco en su andadura. "Una andadura en la que contarán con la ayuda del Gobierno de España. Seguiremos apoyando todas las medidas e iniciativas que contribuyan al bienestar, crecimiento económico y progreso", ha defendido, al tiempo que ha valorado que el PSE-EE ocupará en el Ejecutivo "carteras muy importantes". Asimismo, ha destacado que durante los últimos años el Ejecutivo central ha demostrado "lealtad institucional y contribución a la estabilidad de Euskadi". "Seguiremos conquistando, derechos y libertades", ha finalizado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/884465/1/montero-acusa-pp-impulsar-confrontacion-territorial-cataluna TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

