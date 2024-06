Terelu Campos se sienta en 'DCorazón' y trata también en TVE el embarazo de Alejandra Rubio

Terelu Campos ha acudido este sábado a 'DCorazón' tras su entrevista en '¡De viernes!' hablando del embarazo de Alejandra Rubio y no ha dudado en tratar también en la cadena pública esta noticia que ha supuesto una auténtica revolución en el panorama mediático. Tras las especulaciones que ha habido estos días sobre si Terelu volvería a TVE, lo ha hecho y ha asegurado estar "encantada de estar aquí". Tras estas palabras, ha confirmado que "Alejandra está bien, a días, hay embarazos que a la mujer le trastoca más el cuerpo, pero antojitos todavía no tiene o no me lo ha contado... pero ha tenido malestar". Además, ha comentado que "vivimos de opinar, de las personas que tienen una trascendencia mediática, me parece magnífico, pero dañar me parece innecesario" y ha lanzado un mensaje a todos aquellos que hacen críticas dañinas: "Cuando dañan a mi hija, me dañan a mí". En cuanto a su hija, Terelu ha recordado que "es independiente desde los 18 años en todos los aspectos" y que "es una tía con una cabeza con muy bien amueblada y sabe muy bien que esto ha sido más pronto de lo que se esperaba". Sobre cómo se entera de que está embarazada, la colaboradora se encontraba cenando con ella en su casa y en ese momento "estábamos como discutiendo las dos y me dice 'estoy embarazada' y ya no sé lo que dije, no me acuerdo, pero dije '¿y ahora qué digo?' y le pregunté si estaba bien". Tras decírselo, Terelu "le dije 'a mí no me puedes pedir opinión porque no creo que deba hacerlo', pero ella podía pensar que yo me podía manifestar y en ese sentido, le dije que no sabía si tenían una decisión tomada, pero que iba a estar en la decisión que tomaran". Eso sí, ha dejado claro que Alejandra y Carlo tuvieron claro desde el primer momento que querían tener al bebé: "Creo que no hubo duda porque yo lo que percibí es que ella si que quería que me manifestase como 'enhorabuena' y en el fondo de mi corazón sentí eso, pero no quería decirle eso para no condicionarla". Lejos de hacer de esto un drama, la hermana de Carmen Borrego está feliz porque "se me ha ido la vida más importante después de ella y ahora me trae una vida". Sobre el cambio que ha tenido su hija respecto a exponer su vida personal, Terelu explicaba que "las circunstancias profesionales cambian, en breve, y yo creo que eso le ha hecho sopesar el tener una mínima estabilidad... ellos dos han decidido traer un niño al mundo y eso es una responsabilidad muy grande". También ha hablado de su supuesta 'enemistad' con Mar Flores y ha vuelto a recalcar "no hemos sido amigas nunca, pero jamás ha habido un desplante ni una mala cara" y además, ha asegurado que "yo conozco a Nuria desde hace años, no me posicione en ninguna parte, yo formo parte de la familia Nuria". Por último, le preguntaban si Mar ha llamado a su hija para felicitarle por la noticia y Terelu ha contestado que "no lo sé, no se lo he preguntado, yo creo que no se conocen"... de hecho, ella tampoco ha llamado a Carlo porque "le he visto dos veces".

