Sofía Cristo le envía sus felicitaciones a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Durante todos estos meses, Sofía Cristo ha permanecido en un discreto segundo plano para evitar echar más leña al fuego a la guerra mediática que su hermano, Ángel Cristo Jr., comenzaba en los platós de televisión contra ella y su madre. La dj continuaba con su vida profesional colaborando en 'Espejo Público' y con sus proyectos musicales... pero cuando se le preguntaba por las fuertes declaraciones que hacía su hermano su rostro le cambiaba por completo. Ha asegurado hasta la saciedad que no quiere saber nada de él, que no ha visto su concurso y que no quiere que todo lo que ha dicho de ella y de su madre le afecte... por eso decidía mantenerse al margen y no participar en esa guerra mediática. Este viernes, la hija de Bárbara Rey volvía a aparecer ante las cámaras y, cuando se pensaba que iba a ser preguntada por el concurso de su hermano, ella misma se sorprendía al escuchar la noticia de la semana: el embarazo de Alejandra Rubio. Con prisa y sin querer pararse apenas con la prensa, la dj le mandaba una escueta y cariñosa felicitación a la joven tras anunciar que será madre el próximo mes de diciembre junto con Carlo Costanzia: "Felicidades, Alejandra, que sean muy felices".

