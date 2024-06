Previa del Suiza - Alemania

La selección de Alemania, con el billete para octavos de final ya garantizado, tratará de atar este domingo en el Deutsche Bank Park de Frankfurt (21.00 horas/La 1) la primera plaza del Grupo A de la Eurocopa 2024 frente a Suiza, que se debate entre acabar primera si gana a los germanos e incluso exponerse a quedar fuera si no consigue ser una de las cuatro mejores terceras. Con seis puntos en su casillero, los de Julian Nagelsmann han protagonizado un arranque de torneo excelente. Arrollaron a Escocia en el partido inaugural en Múnich (5-1), y en la segunda jornada se impusieron con relativa comodidad a Hungría (2-0) para afianzarse en la cabeza del grupo. Un punto les bastaría para terminar primeros y despejar el camino. Dinamarca o Eslovenia podrían ser los rivales para el primer clasificado del grupo, mientras que Italia se cruzaría en el camino del segundo. Por ello, una victoria se antoja vital para evitar males mayores, sobre todo si no quieren que el combinado helvético, ahora mismo con cuatro unidades, les pase en la tabla. Con el pase a octavos logrado, el preparador alemán deberá decidir si apuesta por sus mejores hombres, como Toni Kroos, Ilkay Gündogan o Jamal Musiala, o si da paso a las rotaciones para que estos lleguen frescos a las eliminatorias. Jugadores como Marc-André ter Stegen, Thomas Müller o Leroy Sané esperan su oportunidad. Enfrente, los de Murat Yakin, que ganaron en su estreno a Hungría (1-3) y cosecharon después un empate frente a Escocia (1-1), no pueden especular si no quieren verse envueltos en problemas. Estarán en octavos si no pierden ante los germanos -como líderes además si ganan- o si los escoceses (1) no ganan a los magiares (0). En cambio, si pierde y los británicos ganan, decidirán el segundo puesto del grupo, por este orden, la diferencia de goles, el mayor número de goles marcados, los puntos disciplinarios y el ranking en los clasificatorios europeos. Así, todo puede pasar, desde clasificarse como líderes a quedar eliminados si no son uno de los cuatro mejores terceros. El preparador de la selección helvética recupera tras lesión a Steven Zuber y Denis Zakaria, aunque podría no arriesgar con ellos. La principal incógnita en el once será ver si apuesta de nuevo por el delantero Xherdan Shaqiri, titular frente a los escoceses después de ser suplente en el debut ante Hungría. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. SUIZA: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo y Vargas. ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; y Havertz. --ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). --ESTADIO: Deutsche Bank Park de Frankfurt. --HORA: 21.00/La 1.

