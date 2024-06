Previa del RCD Espanyol - Real Oviedo

RCD Espanyol y Real Oviedo luchan este domingo en el Stage Front Stadium (18.30) de los 'pericos' por el último billete para LaLiga EA Sports 2024/25, en la vuelta de la final de un 'Playoff' al que los azules llegan con la ventaja del 1-0 del Carlos Tartiere si bien los 'pericos' necesitan ganar para poder festejar el ascenso. Las normas del 'Playoff' dicen que en caso de empate en la eliminatoria pasa, en este caso asciende, el equipo mejor clasificado en la tabla y éste es el Espanyol. Con el 1-0 de la ida, los blanquiazules saben que si ganan, sea cual sea el resultado, serán de nuevo equipo de Primera. De ser así, recuperarían a las primeras de cambio la plaza perdida la pasada campaña, en la que descendieron. Pero para ello deben ganar y no les será fácil ante un Real Oviedo que demostró en la ida, más allá del triunfo final gracias al gol de Alemão, que es capaz de superar a los 'pericos'. Todo está abierto, más todavía con esa victoria 'carbayona' de la ida, y todo está por decidir en una auténtica final, en un duelo de Primera entre dos históricos que quieren verse de nuevo en la élite. El equipo asturiano, con una afición entregada en busca del ascenso 23 años después, se adelantó gracias a Alemão en el 72', un 1-0 que terminó siendo el resultado final porque el VAR anuló el tanto de Masca, en fuera de juego por milímetros, que pudo haber dado más ventaja todavía al Oviedo. Una ventaja que, ahora, es mínima. "Intento que salgamos al partido convencidos y sabiendo que has de ganar. Con una victoria estamos en Primera. Todo el ruido de fuera me da igual. Se trata de tener las cosas claras en el campo. No se trata de remontar sino de ganar", aseguró el técnico del RCD Espanyol, Manolo González, en la previa de este partido de vuelta. Con el posible regreso del lateral diestro marroquí Omar El Hilali a la defensa, la duda recae en si González repetirá en el lateral izquierdo con Brian Oliván, más defensivo, o si optará por recolocar al atacante Pere Milla en busca de más profunidad. En cuanto al resto, se esperan pocos cambios respecto a la ida. En cuanto al Real Oviedo, el técnico, Luis Carrión, tiene más fondo de armario, jugadores que pueden estar de vuelta tras estar tocados y, eso sí, el mismo objetivo de tratar de volver a "ser mejores" en el césped. "Nuestro obtjetivo es tratar de ser mejores que ellos. Como si no existiera el partido de ida, no miro el resultado. Hay que centrarse en este partido. No tenemos que esperar a ver qué pasa. Tenemos que intentar ir a ser mejores que ellos. Creo que en la vida el que arriesga todo es el que acaba triunfando", opinó en la previa del choque. Con el veterano Santi Cazorla y Paulino de la Fuente entrenando ya junto a sus compañeros, con ejercicios de balón, alguno de ellos o ambos podrían ser sorpresa en Cornellà-El Prat, igual que un David Costas que se ejercitó con normalidad. Eso sí, el buen partido de la ida podría propiciar que el técnico apostara por el mismo once inicial en busca de ese anhelado regreso a Primera. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. RCD ESPANYOL: Joan García; Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Pere Milla; Jofre Carreras, José Gragera, Keidi Bare, Nico Melamed; Javi Puado y Martin Braithwaite. REAL OVIEDO: Leo Román; Viti, Oier Luengo, Dani Calvo, Pomares; Colombatto, Luismi; Sebas Moyano, Jaime Seoane, Borja Sánchez; y Alemão. --ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro). --ESTADIO: Stage Front Stadium. --HORA: 18.30/Movistar LaLiga.

