Paula Echevarría y Risto Mejide revelan cómo es su relación con Tamara Falcó y como ha sido su llegada a 'Got Talent'

Día muy especial para Tamara Falcó, que este jueves se ha estrenado como nueva incorporación al jurado de 'Got Talent' junto a Paula Echevarría, Risto Mejide y Florentino Fernández en la presentación oficial de uno de los programas estrella de Mediaset. La marquesa de Griñón, que aterriza en el talent en sustitución de Edurne, ha confesado estar encantada con la experiencia... ¿pero qué opinan sus compañeros de ella? Su complicidad con la actriz asturiana durante el photocall, llegando a posar cogidas de la mano intercambiando sonrisas y confidencias, dejaba entrever que su conexión, ya que por surrealista que resulte no se conocían hasta ahora -y eso que son dos de las celebrities más populares de nuestro país y no hay evento de moda o sociedad que se precie en el que no estén presentes-, ha sido instantánea. Y Paula lo ha confirmado aplaudiendo la adaptación de la hija de Isabel Preysler al programa. "Se ha sabido subir al tren en marcha y lo hace muy bien. La hemos arropado igual que me arroparon a mí cuando llegué. Es un tren en marcha y o te subes o te quedas atrás y por supuesto tus compañeros son una parte fundamental". "Edurne era una pieza muy importante de este programa, pero en su lugar tenemos a Tamara que también vais a alucinar mucho con ella. Me ha sorprendido" reconoce, sin adelantar qué es lo que más nos sorprenderá de la marquesa en esta faceta hasta ahora desconocida de jurado de un concurso de talentos. Sin planes todavía para estar vacaciones porque en julio le tocará quedarse en Madrid por motivos profesionales, la ex de David Bustamante ha revelado además la petición que le ha hecho su hija Daniela, que está a punto de cumplir 16 años y ya tiene las ideas muy claras: "No me deja que hable de ella, nada. No, no, no, no, pero es verdad que al final es una persona ya hecha y derecha y yo creo que ya son preguntas que si algún día os deja que se las hacéis de ella, pero yo prefiero no hablar mucho de ella". RISTO MEJIDE DESVELA SU OPINIÓN DE TAMARA FALCÓ No solo Paula ha hablado de la incorporación de Tamara a 'Got Talent', sino también Risto, que tiene fama de ser el miembro 'más duro' del jurado. Y es que aunque no oculta que va a "echar mucho de menos a Edurne", desvela que está encantado con el fichaje de la socialité: "Es muy buena com,pañera, pero no te puedo decir nada más. Prefiero que veáis la dinámica que se ha establecido en la mesa, que es un equipo. Solo os puedo decir que os va a sorprender" adelanta, confirmando que han arropado a la marquesa y han estado especialmente pendientes de ella porque son como una pequeña familia. Muy discreto, sin embargo, el publicista ha evitado contarnos sus planes para este verano junto a Natalia Almarcha, con la que está feliz meses después de darse una nueva oportunidad, ni revelar cómo es su relación con su ex Laura Escanes, zanjando con un "hasta aquí gracias" la entrevista.

