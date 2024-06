Moisés Nieto y Wallapop presentan la primera colección lifestyle reutilizada en España

Wallapop y el diseñador de moda Moisés Nieto se han aliado para lanzar la primera colección lifestyle del diseñador, formada íntegramente por artículos reutilizados. La NO Nueva Colección de Moisés Nieto, que es la primera colección lifestyle reutilizada en España, tiene el objetivo de celebrar el valor de los productos que ya están hechos, invitar a la reflexión sobre la necesidad de adquirir nuevos productos y animar a las personas a crear sus propias NO Nuevas Colecciones dando una nueva vida a aquello que ya no usan. Para ello, ambas firmas se unen en esta iniciativa en la que no existe ningún artículo por estrenar ni que haya debido fabricarse nuevo, sino que se nutre de productos a los que personas en toda España han decidido dar una segunda vida a través de Wallapop, cuidadosamente seleccionados por el diseñador. Nieto ha complementado la colección con cuatro objetos personales vinculados a su proceso creativo. La colección, que cuenta con 20 artículos de todo tipo de categorías, fue presentada anoche en un disruptivo evento que sorprendió a los asistentes. Lo que en un principio era la presentación de la Nueva Colección de Moisés Nieto, fue "hackeada" en directo a través de una sorprendente performance que la transformó en la NO Nueva Colección Moisés Nieto por Wallapop, revelando que era la plataforma de consumo consciente la que realmente estaba detrás de todo. "Con esta iniciativa, nuestro objetivo es animar a las personas a cambiar su forma de ver las cosas y a sumarse a un modelo de consumo consciente y responsable que está al alcance de todos. Moisés Nieto es un gran talento del diseño y una figura clave de la creación y el consumo sostenible, y ha sido un aliado natural en esta acción que cuestiona la necesidad constante de nuevas colecciones", destaca Rubén Navarro, Vicepresidente de marca en Wallapop, quien añade: "Más allá del fast-fashion, industrias como la tecnología, el mobiliario o los textiles de hogar, entre otros, lanzan nuevas colecciones con alta frecuencia, sin que, a menudo, los objetos de anteriores lanzamientos estén desfasados o inutilizados. El mercado de productos reutilizados permite darles una segunda vida, y confirmar que su calidad y deseabilidad es equiparable a los nuevos. Todos tenemos objetos en casa que ya no utilizamos y que pueden ser una NO Nueva Colección tan importante como las otras". De hecho, según el estudio La Red del Cambio 2024, 7 de cada 10 españoles afirma preferir un producto reutilizado en buen estado, que uno nuevo pero de peor calidad. Pero, ¿cuándo dejan de percibir los españoles un producto como nuevo? De acuerdo a dicha investigación, en el caso de la moda, la mayoría de los españoles percibe los artículos como nuevos hasta los 15 usos de media. Si nos dirigimos a tecnología, cada dispositivo se considera nuevo hasta haber pasado un año de uso, algo que en mobiliario de hogar se extiende hasta los dos años. LA NO NUEVA COLECCIÓN MOISÉS NIETO, DISPONIBLE SOLO EN WALLAPOP Todos los artículos podrán adquirirse en la plataforma a partir del 2 de julio, a través del propio perfil de Moisés Nieto en Wallapop. "Para la selección de las piezas de la colección, pensé en crear un entorno de elementos cotidianos que sean utilitarios para todo el día, donde poder pasar tiempo usándolos y creando una atmósfera tranquila e inspiradora. Muchas piezas tienen un aire vintage que me recuerda a mi infancia como puede ser la cafetera, los platos, el tocadiscos o la lámpara. Es una colección para vivir los recuerdos", declara el diseñador. Pero, además, Moisés Nieto ha incluido en esta serie de objetos cuatro artículos de gran importancia para él: un libro, un boceto, unos zapatos y un bolso. "Estos cuatro elementos tienen en común mi proceso de trabajo a la hora de diseñar. Comenzando por el libro de Pop Popular, de donde suelo recoger inspiración para mis colecciones. El boceto pertenece a una colección de mis inicios, seguramente del año 2011. El zapato tiene mucho que ver con las imágenes pop que recoge el libro. Por último, el bolso, que es un accesorio que siempre uso en mis colecciones para complementar el look. En resumen; la selección de estos objetos son el reflejo de mi día a día". La NO Nueva Colección de Moisés Nieto por Wallapop materializa un mensaje que Wallapop, y cada vez más agentes en la sociedad, llevan lanzando a favor de la circularidad: no es necesario adquirir nuevos productos para llevar un estilo de vida actual y a la última "Plataformas como Wallapop están llenas de productos de colecciones anteriores a los que las personas han querido dar una segunda vida. Y, con esta iniciativa, hemos aprovechado los códigos visuales de los lanzamientos de colecciones para animar a la sociedad a adquirir o crear su NO Nueva Colección, que tiene tanto valor y utilidad como los últimos lanzamientos, y que además favorece el bienestar del planeta y el de su propio bolsillo. Si estos objetos han llamado la atención de un diseñador como Moisés Nieto, ¿por qué nuestros artículos no van a llamar la atención de otros usuarios?", recuerda Rubén Navarro. EL BENEFICIO DE ESTRENAR PRODUCTOS REUTILIZADOS Existen objetos ya producidos que pueden tener una segunda vida gracias a las plataformas como Wallapop, y cada vez más españoles están más convencidos de ello, siguiendo las tendencias sociales internacionales. Y es que la sostenibilidad ya es un factor clave en la decisión de compra del 73% de la ciudadanía, según la última edición del estudio La Red del Cambio presentado por Wallapop hace escasos días. De hecho, 94% de los españoles ya considera la reutilización ante cada decisión de compra. La particularidad y el carácter especial que tienen gran cantidad de productos reutilizados también llama la atención de los españoles y les motiva a investigar y buscar: casi 9 de cada 10 ciudadanos cree que un producto funcional con alguna pequeña tara estética resulta singular y auténtico, lo que también indica una evolución hacia una visión incluso más romántica hacia el mercado de reutilizados. Una visión que también lideran los más jóvenes: son quienes más valoran que los productos de segunda mano tengan una historia detrás.

Compartir nota: Guardar Nuevo