Laporte: "Se generan más titulares de la cuenta con mi estado de forma"

El internacional español Aymeric Laporte ha asegurado que se generan "más titulares de la cuenta" con su estado de forma y que está perfectamente para afrontar todos los partidos de la Eurocopa, después de perderse el debut ante Croacia, y ha indicado que la selección es "de lo más importante" que le ha pasado en su carrera deportiva y donde más ha "disfrutado". "Ha habido de todo. Se ha especulado mucho, creo que no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma, pero suele pasar. Hay mucha mala información, se generan más titulares de la cuenta, pero estoy muy tranquilo. Cuando se me dijo de venir, me preparé por mi cuenta y estaba muy preparado para llegar a la concentración", declaró en rueda de prensa. "De hecho, jugué los 90 contra Italia y me siento bien", añadió. Además, el defensa explicó que a pesar de jugar en el Al-Nassr en una liga como la saudí está a un buen nivel. "Cada liga tiene su nivel, creo que a nivel de ritmo es parecido, yo así lo noto por lo menos. Me he seguido preparando para este torneo, que era muy importante para mí. Somos jugadores profesionales, nos preparamos en las mejores condiciones posibles, hemos tenido un tiempo antes de iniciar la Eurocopa para prepararnos y así lo he hecho. Hoy estoy en buenas condiciones para competir", indicó. "No tengo que desmentir cosas que no son verdad, no estoy aquí para la prensa, estoy aquí para jugar, para concentrarme en recuperarme. Mi máxima preocupación es la selección, es el campo, el fútbol, estar al máximo nivel para poder competir a lo largo del tiempo. Sí que me ha llegado a molestar mucho, pero también me tomé un respiro un día en mi cama y dije '¿tan mal estoy haciendo las cosas como para que me estén criticando?', y luego lo pensé fríamente y dije 'si estoy haciendo todo lo posible para que todo salga bien, que es estar en la selección, competir al máximo nivel, lograr los máximos éxitos con España...'. Ahí entendí que no era contra mí, sino contra lo que engloba el fútbol", continuó. En este sentido, reconoció que el hecho de que Luis de la Fuente le asegurase que iba a tener la puerta abierta de la selección a pesar de irse a Arabia Saudí fue clave en su decisión. "Lo llegué a hablar con el míster antes de tomar la decisión. Es verdad que para mí la selección es muy importante, es de lo más importante en mi carrera deportiva. De hecho, creo que es donde más he disfrutado a lo largo de los ocho últimos años. Es para mí un orgullo representar a España. Cada vez que visto la camiseta me siento superorgulloso, muy identificado, y espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo", señaló. "Le agradezco muchísimo el detalle del otro día, haber contestado de la forma en que contestó. No es la primera vez y eso demuestra que el grupo está muy unido, que estamos todos muy juntos, estamos trabajando en el sentido correcto para conseguir grandes cosas. Eso es lo más importante dentro de un grupo como la selección española", añadió. También habló del estilo de juego y los cambios respecto al combinado de Luis Enrique. "Creo que lo mismo que antes teníamos jugadorazos, ahora tenemos un equipo muy bueno, lo mismo que en años anteriores. Los dos primeros partidos de esta Eurocopa nos han tocado contra equipos muy fuertes, como Italia, que es la actual campeona. Eran partidos difíciles de entrada y hemos demostrado saber estar en todo momento. Hemos demostrado saber jugar contra equipos fuertes, unos equipos que nos vienen a presionar arriba, otros a mitad de campo", subrayó. "Si me preguntas si veo al equipo preparado para ganar una competición como esta, yo creo que sí. Todos los partidos se juegan a detalles. De hecho, ganamos el último partido con un gol en propia. Todas las competiciones son complicadas, cada día ves a equipos supuestamente con menos talento empatar, ganar, incluso partidos con rivales más complicados. Espero que en este caso nosotros seamos mejores que todos y que podamos lograr un éxito en esta competición", continuó. "No somos un equipo de esperar mucho atrás, somos un equipo de presionar, de correr mucho, de ser generoso. Es también lo que nos pide el entrenador y así lo intentamos hacer", prosiguió. En otro orden de cosas, considera que a los jugadores que militan en ligas fuera de Europa se les mide con diferente rasero. "Es un hecho, creo que la gente tiene prejuicios sobre eso. También es verdad que somos todos conscientes de que es una liga bastante reciente. A nivel de marketing también va evolucionando poco a poco y a lo mejor en un futuro se verá como una liga mucho más competitiva de lo que se puede ver hoy en día. También he de decir que el 'Man of the Match' de Francia ha sido Kanté dos veces seguidas y eso demuestra algo", manifestó. "Yo firmé un contrato de tres años, al final tengo obligaciones con mi club y no puedo decir mucho más sobre eso por ahora", expresó. Por último, rechazó entrar en polémicas con el cantante de Taburete, Willy Bárcenas, que se quejó en X de que los dos centrales de España fuesen de origen francés. "A todos nos pasa que nos critican en algún momento, porque al final una carrera es corta pero a la vez larga. Tienes que jugar muchos partidos, estás expuesto a muchas opiniones de mucha gente que mirarán por su lado. Lo que sí pedimos es que no sea difamando, que nos cuesta a nosotros y sobre todo a las familias. Afecta mucho y creo que no es necesario, y más en este momento. Quieren intentar destabilizar a algunos jugadores cuando todos debemos ir en el mismo camino y conseguir lo máximo posible", finalizó.

