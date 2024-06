Crónica del Países Bajos - Francia, 0-0

Francia y Países Bajos no pasaron del empate sin goles este viernes en la segunda jornada de la Eurocopa dentro de un Grupo D que llegará abierto a su último partido, con los galos echando de menos a Kylian Mbappé, finalmente ausente aunque en el banquillo tras la fractura nasal que sufrió en el debut. Con una victoria en el casillero de ambos, el segundo asalto en la cita alemana, concretamente en el Red Bull Arena de Leipzig, después del triunfo de Austria sobre Polonia, guardaba la opción de ir a octavos de manera matemática como primera de grupo. Francia lo tuvo más cerca, pero Antoine Griezmann volvió a estar negado. El jugador del Atlético de Madrid, que no destacó en el estreno, dio un paso al frente teniendo además en cuenta la ausencia de Mbappé, y tuvo tres grandes ocasiones que perdonó. Después de una muy clara en el segundo tiempo, Países Bajos dio el gran susto a los galos con un gol de Xavi Simons que no subió al marcador por un fuera de juego de Dumfries molestando al portero. El miedo se quedó en el cuerpo de los de Didier Deschamps y los últimos 20 minutos fueron de nuevo igualados, casi dando por bueno ambos estar con cuatro puntos y cerca de los cruces, aunque con la incertidumbre de un último partido donde todo puede pasar. El duelo entre dos candidatas a llegar lejos en esta EURO empezó con mucha intensidad y ocasiones. Frimpong probó a Maignan en el primer minuto y Griezmann respondió en los galos, pero el 'Principito' aún no sabía que tampoco sería su día. El del Atlético perdonó cerca del cuarto de hora otra muy clara, en un lío con Rabiot mientras Mbappé se retorcía en el banquillo. Países Bajos no perdió la cara al partido y Gakpo tuvo la respuesta, pero poco a poco bajó el ritmo de un primer tiempo sin más hostilidades. En la segunda parte, el guion fue ese más amable, pero con la posesión para Francia. La subcampeona del mundo tuvo paciencia y encontró el camino al gol cerca de la hora de encuentro, entrando en calor Ousmane Dembélé. Tchouaméni y Thuram avisaron, y de nuevo la más clara fue para Griezmann, en área pequeña, incapaz de mandar el balón a la red con un remate certero. Países Bajos se libró de milagro, pero poco después, tras una buena acción y disparo de Memphis, llegó el tanto de Simons que no subió al marcador. El asistente silenció el muro naranja que tenía a su derecha y el VAR, con suspense, corroboró el fuera de juego, literal y metafórico, de Dumfries. Tanto Francia como Países Bajos miraron a la cara a la derrota y prefirieron no correr riesgos en ese tramo final. Mbappé, protegido por Deschamps, no encontró consuelo de asiento en asiento del banco tras el primer 0-0 de la EURO, y tanto Francia como Países Bajos demostraron poca pegada para dar vida al Grupo D. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 0 - FRANCIA, 0. --ALINEACIONES. PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten (Veerman, min.73), Reijnders; Frimpong (Geertruida, min.73), Xavi Simons (Wijnaldum, min.73), Gakpo; Memphis (Weghorst, min.79). FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo; Kanté, Tchouaméni; Dembélé (Coman, min.75), Griezmann, Rabiot; Thuram (Giroud, min.75). --ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Schouten (min.31) por parte de Países Bajos. --ESTADIO: Red Bull Arena (Leipzig).

