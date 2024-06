Cleverly acusa a Farage de "hacerse eco" de la "vil" justificación de Putin para invasión de Ucrania

El ministro del Interior de Reino Unido, James Cleverly, ha acusado este viernes al líder del partido Reforma, el populista Nigel Farage, de secundar los argumentos del Gobierno ruso en favor de la invasión de Ucrania. "Simplemente, Farage haciéndose eco de la vil justificación de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin para la brutal invasión de Ucrania", ha criticado Cleverly en una publicación en su cuenta en la red social X. La mencionada publicación iba acompañada de unas declaraciones de Farage en las que afirma que "Occidente ha provocado la guerra en Ucrania", palabras pronunciadas durante una entrevista para la BBC en la que ha señalado que "por supuesto que es culpa suya", pero que "ha utilizado lo que hemos hecho como excusa" y que "nosotros provocamos esta guerra". "Me alcé ante el Parlamento Europeo en 2014 y dije, cito textualmente, 'Habrá una guerra en Ucrania'. ¿Por qué? Era obvio para mí que la expansión cada vez mayor hacia el este de la OTAN y la Unión Europea estaba dando a este hombre (Vladimir Putin) una razón para decir al pueblo ruso 'vienen a por nosotros otra vez' y para ir a la guerra", ha argumentado Farage en una de sus intervenciones. "Soy la única persona en la política británica que predijo lo que ocurriría y, por supuesto, todo el mundo dijo que yo era un paria por atreverme a sugerirlo", ha agregado el político populista, asegurando que le "disgusta" Putin, pero que le "admira como operador político porque ha conseguido hacerse con el control de la gestión de Rusia". Nigel Farage, uno de los líderes de la campaña para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, anunció a principios de junio su regreso a la política no solo con la vuelta al liderazgo del partido Reforma, sino también con su candidatura para los próximos comicios del 4 de julio. Este anuncio llegó apenas diez días después de que asegurara que no se presentaría como candidato a las elecciones parlamentarias, lo que supuso un giro radical en su postura y la vuelta a la cúpula de la formación que ya lideró durante dos años entre 2019 y 2021. Farage ha asegurado que vuelve a la política "para los próximos cinco años" y que su principal objetivo es que su partido consiga más votos que UKIP --formación euroescéptica que él mismo lideró durante años-- en las elecciones de 2015, cuando consiguió convencer a casi cuatro millones de votantes. Reino Unido celebrará elecciones generales el 4 de julio, en virtud de un adelanto anunciado el 22 de mayo por el primer ministro del país, Rishi Sunak, que hasta ese momento se había limitado a asegurar en público que la votación tendría lugar en la segunda mitad del año. A menos de un mes para la cita electoral en Reino Unido, las encuestas siguen sonriendo al Partido Laborista, que según los últimos sondeos podría llegar a cosechar un resultado histórico en las próximas elecciones generales con hasta 425 escaños en la Cámara de los Lores; mientras que el Partido Conservador mantiene su tendencia a la baja y podría lograr el peor resultado en más de cien años.

