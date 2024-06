Anita Matamoros, "en shock" con el embarazo de Alejandra Rubio

Cónclave de influencers en la presentación de la nueva campaña New de 'El Corte Inglés' en la capital. Una radiante Dulceida presumiendo de barriguita de embarazada junto a Alba Paul, Lola Lolita, Marta Riumbau y, de nuevo juntas pero no revueltas en el mismo evento, dos de las hermanas más populares en redes sociales, Laura y Anita Matamoros. Un reencuentro que se produce después de que la hija de Makoke haya compartido un vídeo en su cuenta de Instagram dejando claro que su amistad con Miri Pérez-Cabrero sigue intacta a pesar de los enfrentamientos que protagonizó en 'Supervivientes' con su hermana. Pero, ¿cómo están las cosas entre ellas tras el regreso de Laura del reality? Dispuesta a zanjar de una vez por todas las especulaciones, Anita ha dejado claro que no solo hubo encuentro repleto de emociones con su amifa sino también con Laura, lo que pasa es que "evidentemente ese encuentro no se grabó. "Lo de Miri fue una sorpresa, lo grabamos y lo decidimos subir, a la gente le gusta sacar mucho las cosas de contexto, es un abrazo entre amigas, no hay más, de verdad" ha asegurado. Lamentándose de que "los titulares son terribles" la influencer ha confesado que "todo está bien" con su hermana porque ella es como "Suiza, siempre en medio". "Hay que quitarle hierro a esas cosas, mi reencuentro con Miri hubiera sido el mismo con o sin conflicto. Una es mi hermana, otra es mi amiga, quiero tener buena relación con las dos, las quiero a las dos y ya está" ha apuntado, reconociendo que "no sé ni me importa" si Laura y Miri podrán llevarse bien en algún momento. No sé ni mi importa si ellas se llevarán bien Amiga de Alejandra Rubio desde que eran niñas, Anita también se ha pronunciado sobre el embarazo de la hija de Terelu Campos, que se convertirá en madre junto a Carlo Costanzia tras apenas 5 meses de relación: "¡Qué fuerte!". "Me quedé en shock. Además en la gala de los Dial me preguntaron (porque había sido vista comprando una prueba de embarazo) y dije 'seguro que era para una amiga' y toma" ha exclamado. Como nos cuenta, le ha dado la enhorabuena y la apoya totalmente en su decisión, convencida de que "si ha decidido tirar para adelante es porque le van las cosas muy bien". "Pronto, pues sí, creo que llevan cinco meses, pero la he felicitado porque si ha decidido retirar para adelante con todo es porque está feliz, tranquila y bien, yo me alegro" asegura, reconociendo que aunque nunca ha coincidido con Carlo le parece que "el chaval está de muy buen ver". Hablando de amor, Anita no oculta lo feliz que está con su novio, el músico Johnny Garso, con el que comparte imágenes en redes sociales porque como confiesa "estoy tan feliz que me apetece gritarlo a los cuatro vientos, decirle a todo el mundo lo enamorada que estoy, con muchos planes de playa, nada es mejor que una playa y un amor".

