Alba Díaz sale en defensa de Alejandra Rubio tras su sorprendente embarazo

Cada vez más cómoda ante las cámaras, Alba Díaz ha reaparecido en la presentación de la nueva campaña de El Corte Inglés y, por primera vez, se ha sincerado sobre el gran momento que atraviesa con el músico Marcos Terrones -más conocido como Oddliquor- con el que mantiene una discreta pero sólida relación desde hace aproximadamente 4 meses. "Estamos muy bien, un momento muy feliz, muy equilibrados, yo por lo menos estoy genial" ha confesado con una gran sonrisa, asegurando que aunque siempre ha sido "muy romántica" no se había abierto tanto públicamente con ninguna pareja hasta ahora porque nunca había encontrado a alguien que estuviese tan en la misma sintonía que ella como el cantante de música urbana: "Yo soy súper cariñosa, soy muy de tocar, de sentir, entonces imagínate encima con alguien que es que es igual que yo de cariñoso... Entonces eso es como una sinergia ahí maravillosa, así que sí, muy bien, muy contentos". Una felicidad que comparte su familia, ya que como confiesa tanto su padre, Manuel Díaz 'El Cordobés', como su madre Vicky Martín Berrocal, están encantados con Marcos. "Bueno imagínate, al final qué maravilla, es de esas cosas que dices, ojalá acepten, de pequeña que dices, ojalá de repente le guste mi novio o yo qué sé.Lo típico que se te pasa por la cabeza, pero nunca he tenido problema y la verdad que esta vez está siendo increíble porque es que me ven feliz, me ven feliz de verdad, de corazón, entonces qué van a hacer unos padres que ven a su hija feliz, pues hacerlo todo lo mejor posible" asegura con una gran sonrisa. Por el momento sin embargo no entra en sus planes convertirse en madre, como Anabel Pantoja o Alejandra Rubio, que han sorprendido anunciando con días de diferencia su primer embarazo a pesar de que ni una ni otra llevan demasiado tiempo con sus parejas. Algo que para Alba no tiene importancia, ya que apunta que "cada uno tiene que tomar decisiones en la vida para ser feliz al final y todo lo que puedas hacer, que te venga bien y que te sume, pues pa'lante". "Que cada uno haga con su vida... La gente debe tomar esta decisión cuando esté preparada y si ella piensa que está preparada, yo no soy quien para decirle a una persona lo que hacer" ha zanjado.

